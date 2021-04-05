Изменение нормандского формата: что может изменить участие США

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МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции
временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что нормандский
формат может быть изменен. Также он допускает участие США в переговорах по
урегулированию конфликта. Насколько это реально, как может отреагировать РФ и что в этом
контексте значит звонок президента США Джо Байдена украинскому коллеге
Владимиру Зеленскому – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.
Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа, глава
Института интеграции Донбасса Сергей Стуканов не думает, что есть основания
ожидать включения США к работе в нормандском формате.
"США не принимали в нем участия 6,5 лет, с момента создания такой
платформы. И не будут тем более теперь, когда этот формат показал свою
неэффективность. Особенно тогда, когда Россия всячески пытается его
затормозить, чтобы заставить Украину напрямую общаться с марионеточными
режимами в рамках Минского процесса", – говорит Сергей Стуканов.
Вместе с тем, отмечает он, это не означает, что США не будут
проявлять активность в поддержке Украины.
"Звонок Байдена Зеленскому показал, что Белый Дом держит ситуацию
на контроле и не отдаст Украину на растерзание агрессору. Едва Россия
активизировала движение войск в непосредственной близости от границ Украины,
США направили Москве сразу несколько сигналов, что видят эти движения – и не
оставят их без внимания. Однако формы и формат помощи со стороны США Украине
явно не предполагают приобщение к "нормандии", – считает Сергей Стуканов. – Президент
Украины инициировал Крымскую платформу и пригласил Джо Байдена принять участие
в учредительном саммите в августе. Если
США согласятся, то это автоматически добавит веса этой инициативе – и выведет
Крымскую платформу в приоритеты украинской власти по сравнению с нормандским
форматом".
Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт
региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные
граждане" Энрике Менендес напоминает, что тезисы о подключении США к
переговорам по Донбассу, периодически звучат из уст представителей украинской
власти. Другое дело, что толку от этого – никакого.
"То, что сказал Резников, это не новость. Президент Зеленский
также говорил, что необходимо приобщить не только США, но и Великобританию к
нормандскому формату. Высказывались в подобном ключе и представители Офиса
президента, некоторые члены правительства. Сейчас разговоры возобновились с
новой силой. Комментаторы от украинской власти хотят показать, что все согласны
на расширение формата, и только РФ сопротивляется. Но правда жизни несколько
другая", – отмечает Энрике Менендес.
По его словам, не только Россия, но и Германия с Францией, не
особо хотят изменения формата.
"Европейские чиновники уже давали понять, что присоединение новых
членов сделает работу и без того не особо эффективно работающего формата – еще
менее эффективной. Так что не думаю, что присоединение к США к "нормандии" – это
хорошая идея. Скорее напряжения будет еще больше, а конструктива – еще меньше.
Позиция России понятна, но и Германия с Францией вряд ли буду "за". Евросоюз
хочет вернуть себе внешнеполитическую субъектность. Для чего нужно собственные
дипломатические достижения, – поясняет Энрике Менендес. – А если США войдут в
формат, они всё перетянут на себя. Франция и Германия останутся в роли младших
партнеров, чего они точно не хотят".
Напомним, постоянное нарушение режима тишины на
Донбассе беспокоит наших международных партнеров. Особый интерес к делу
проявляют политики Германии и Франции. На днях правительства этих стран даже
призвали стороны конфликта к проявлению сдержанности в общем заявлении. "Комментарии"
решили поинтересоваться, как выглядит эта ситуация для экспертов – пока
реакция европейцев (в отличии от тех же Штатов) на войну в Украине весьма
сдержана, а Россия продолжает нагнетать ситуацию. Специалисты попытались
проанализировать, почему ЕС не может (или не хочет) более жестко отвечать РФ, и
какие выводы стоит сделать Украине.
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