Изменение нормандского формата: что может изменить участие США

Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что нормандский формат может быть изменен. Также он допускает участие США в переговорах по урегулированию конфликта. Насколько это реально, как может отреагировать РФ и что в этом контексте значит звонок президента США Джо Байдена украинскому коллеге Владимиру Зеленскому – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Подключение США к нормандскому формату

Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа, глава Института интеграции Донбасса Сергей Стуканов не думает, что есть основания ожидать включения США к работе в нормандском формате.

"США не принимали в нем участия 6,5 лет, с момента создания такой платформы. И не будут тем более теперь, когда этот формат показал свою неэффективность. Особенно тогда, когда Россия всячески пытается его затормозить, чтобы заставить Украину напрямую общаться с марионеточными режимами в рамках Минского процесса", – говорит Сергей Стуканов.

Вместе с тем, отмечает он, это не означает, что США не будут проявлять активность в поддержке Украины.

"Звонок Байдена Зеленскому показал, что Белый Дом держит ситуацию на контроле и не отдаст Украину на растерзание агрессору. Едва Россия активизировала движение войск в непосредственной близости от границ Украины, США направили Москве сразу несколько сигналов, что видят эти движения – и не оставят их без внимания. Однако формы и формат помощи со стороны США Украине явно не предполагают приобщение к "нормандии", – считает Сергей Стуканов. – Президент Украины инициировал Крымскую платформу и пригласил Джо Байдена принять участие в учредительном саммите в августе. Если США согласятся, то это автоматически добавит веса этой инициативе – и выведет Крымскую платформу в приоритеты украинской власти по сравнению с нормандским форматом".

Польза заявлений по нормандскому формату

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес напоминает, что тезисы о подключении США к переговорам по Донбассу, периодически звучат из уст представителей украинской власти. Другое дело, что толку от этого – никакого.

"То, что сказал Резников, это не новость. Президент Зеленский также говорил, что необходимо приобщить не только США, но и Великобританию к нормандскому формату. Высказывались в подобном ключе и представители Офиса президента, некоторые члены правительства. Сейчас разговоры возобновились с новой силой. Комментаторы от украинской власти хотят показать, что все согласны на расширение формата, и только РФ сопротивляется. Но правда жизни несколько другая", – отмечает Энрике Менендес.

По его словам, не только Россия, но и Германия с Францией, не особо хотят изменения формата.

"Европейские чиновники уже давали понять, что присоединение новых членов сделает работу и без того не особо эффективно работающего формата – еще менее эффективной. Так что не думаю, что присоединение к США к "нормандии" – это хорошая идея. Скорее напряжения будет еще больше, а конструктива – еще меньше. Позиция России понятна, но и Германия с Францией вряд ли буду "за". Евросоюз хочет вернуть себе внешнеполитическую субъектность. Для чего нужно собственные дипломатические достижения, – поясняет Энрике Менендес. – А если США войдут в формат, они всё перетянут на себя. Франция и Германия останутся в роли младших партнеров, чего они точно не хотят".

Напомним, постоянное нарушение режима тишины на Донбассе беспокоит наших международных партнеров. Особый интерес к делу проявляют политики Германии и Франции. На днях правительства этих стран даже призвали стороны конфликта к проявлению сдержанности в общем заявлении. "Комментарии" решили поинтересоваться, как выглядит эта ситуация для экспертов – пока реакция европейцев (в отличии от тех же Штатов) на войну в Украине весьма сдержана, а Россия продолжает нагнетать ситуацию. Специалисты попытались проанализировать, почему ЕС не может (или не хочет) более жестко отвечать РФ, и какие выводы стоит сделать Украине.

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