Новый курс НАТО в отношениях с Россией: каких изменений стоит ожидать Украине

Стратегическая концепция – это план действий НАТО на каждые десять лет. После 1991 года вышло три редакции данного документа с целью адаптации организации к меняющейся геополитической ситуации в мире. Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что последняя редакция документа 2010 года уже устарела и не отвечает существующим вызовам, включая агрессивную внешнюю политику России.



Курс НАТО в отношениях с РФ

"Комментарии" разбирались, на какие шаги готов пойти Североатлантический альянс в сдерживании России и насколько они будут эффективными.

Россия больше не партнер для НАТО

В феврале-марте 2021 года генсек Столтенберг провел консультации с главами министерств обороны и внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО по поводу будущей стратегической концепции. По его мнению, НАТО больше не воспринимает Россию как партнера, о чем было написано в стратегической концепции 2010-го. Он назвал деструктивную деятельность России глобальным вызовом наряду с угрозой терроризма, кибератаками, вредоносными технологиями, нарушением режима нераспространения ядерного оружия, усилением мощи Китая и влиянием изменений климата на безопасность.

Страны-члены НАТО беспокоит нарушение Россией евроатлантической безопасности с помощью хакерских атак на серверы немецкого Бундестага, органы власти и высокотехнологичные компании в США, политика дезинформации, вмешательство в выборы и шпионаж, применение нервно-паралитического агента "Новичок" против Скрипалей в Великобритании, периодические нарушения воздушного пространства европейских стран, территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы, военное присутствие в Сирии и Ливии.

Брюссель видит потенциальную угрозу в размещении Россией оперативно-тактических комплексов "Искандер" в Калининградской области, которую называют "ножом, приставленным к горлу Европы", а также ядерных ракет средней дальности вблизи восточных границ НАТО в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года. После аннексии Крыма в 2014 году, под эгидой НАТО в Польше, Латвии, Литве, Эстонии, Румынии для сдерживания России от агрессивных действий были размещены многонациональные воинские формирования под командованием США, Великобритании, Канады, Германии. Стоит отметить, что "Основополагающий акт о взаимных отношениях России и НАТО" 1997 года ограничивал размещение войск стран-членов НАТО вблизи российской границы.

По информации Столтенберга, укрепить оборону НАТО позволит равномерное распределение на все страны-члены расходов на миссии военных кораблей в Балтийском и Черном море, патрулирование воздушного пространства и передовое присутствие у границ РФ. Сейчас расходы несут только те страны, чьи военные и техника участвуют в этих операциях. Планируется обязать эти страны увеличить до 20% отчисления из военного бюджета на инвестиции в разработку новых беспилотников и самолетов, а также компьютерных технологий оборонного назначения.

Благодаря увеличению за последние семь лет расходов на оборону, НАТО получило 190 млрд долларов в качестве дополнительного финансирования. Если в 2014 году только США, Великобритания и Греция тратили на оборону свыше 2% от ВВП, то к 2020 году их примеру стали следовать Польша, страны Балтии, Румыния, Франция, Норвегия, Словакия. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что НАТО не собирается отказываться от намеченной цели – добиться от всех стран-членов НАТО расходов на оборону в таких же размерах.

Политика сдерживания НАТО

В НАТО сохраняют в секрете детали будущих мероприятий по сдерживанию России, создавая повод для дискуссии в экспертной среде. Глава Центра европейской безопасности Института международных отношений в Праге Матус Халас уверен, что эффективность существующей политики сдерживания России оставляет желать лучшего.Эксперта настораживают гибридные угрозы, попытки России дестабилизировать ситуацию в странах-членах изнутри. Халас считает, что НАТО нужно укреплять контрразведку для противодействия российским спецслужбам, бороться с нарушением Россией воздушного пространства стран-членов НАТО и не допускать локальных инцидентов, вроде беспорядков русскоязычного меньшинства в Таллине в 2007 году, которые могут вылиться в серьезный кризис. Недавно в Болгарии раскрыли группу граждан, которые работали на российскую разведку.

Сотрудники аналитического центра "Немецкое общество внешней политики" Хейнрих Брас и Андраш Рац считают Россию самой серьезной угрозой для европейской безопасности. Они полагают, что страны НАТО не застрахованы от российской агрессии. Об этом говорит систематическое проведение РФ крупных военных учений с переброской больших воинских соединений к западным границам, а также усиление военного присутствия в Арктике. Согласно военной доктрине РФ, российское правительство оставляет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на акт агрессии других стран, применяющих обычное вооружение, и даже на кибератаки, которые могут создать угрозу для существования российского государства.

Брас и Рац рекомендуют странам-членам НАТО регулярно проводить учения военно-воздушных сил с применением высокоточного оружия, чтобы быть готовыми уничтожить пусковые установки, закупать ракеты класса "воздух-воздух", способные уничтожить крылатые ракеты на ранних фазах полета и вводить экономические санкции в ответ на кибератаки. По их мнению, нужно дополнить существующие контингенты этих стран в Эстонии, Латвии и Литве подразделениями сил быстрого реагирования, укомплектованными тяжелыми вооружениями, противоракетными комплексами для молниеносного реагирования на российские провокации.

Аналитики рекомендуют развивать транспортную инфраструктуру в Европе для повышения мобильности вооруженных сил. К слову, Еврокомиссия планирует выделить 1,69 млрд евро в 2021-2027 годах на строительство дорог, мостов, тоннелей, аэродромов для гражданских и военных нужд.

Сотрудник "Атлантического совета" и бывший директор по политике безопасности НАТО Тимо Костер считает, что альянсу нужно укреплять аналитическую составляющую. Он предлагает создать в штаб-квартире НАТО специальный отдел, который будет прорабатывать различные сценарии агрессии России и способы реагирования на них. Это позволит Брюсселю всесторонне оценивать характер военных угроз со стороны РФ и поможет принимать трезвые политические решения.

Альтернативной точки зрения придерживаются работники аналитического центра "Сеть европейского лидерства" Томас Фрир, Лукаш Кулеса, Деница Райнова. По их мнению, НАТО и России следует достичь разрядки в двусторонних отношениях: отказаться от использования ядерного оружия как фактора сдерживания и отдавать предпочтение обычным вооружениям, что позволит избежать возращения к гонке вооружений, сэкономить ресурсы и повысить доверие в отношениях двух центров силы. Возможно, такой подход может быть жизнеспособным, если Россия прекратит агрессию в Украине и откажется от экспансионизма во внешней политике. В нынешних условиях такое предложение будет воспринято в Москве как проявление слабости НАТО.

Украинский контекст в НАТО

На Банковой должны понимать, что Россия – это не единственная причина, по которой в НАТО меняют стратегическую концепцию. По информации советника по европейским делам в Институте Аспена Марты Дассу, НАТО планируют трансформировать из региональной организации коллективной безопасности в глобального игрока. В прошлом году организация принимала участие в подготовке доклада "НАТО 2030: Единство для новой эры" по поручению Столтенберга. По неофициальной информации, это драфт новой стратегической концепции. НАТО придется распылять ресурсы на решение задач, которые не имеют непосредственного отношения к евроатлантической безопасности.

Все дело в интересах США, которые используют НАТО в качестве инструмента для решения своих внешнеполитических задач. Североатлантический альянс оказывает поддержку американским военным в Афганистане, проводит тренировочную миссию в Ираке, участвовал в интервенциях на Балканах и в Ливии. Администрации президента Джо Байдена хочет построить жизнеспособную систему альянсов для сдерживания Китая, и без старых партнеров ей не обойтись. В Брюсселе не считают Китай угрозой, но видит вызов в росте его военной и экономической мощи.

Новым направлением деятельности НАТО станет защита климата. Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что повышение уровня мирового океана и таяние ледников станут причиной роста военно-политической конкуренции между Западом и Россией в богатой энергоресурсами Арктике, создадут риски в африканском регионе Сахель. Из-за повышения температуры и засухи за один только 2018 год из 10 стран Сахеля выехали 5 млн человек, а еще 24 млн требуют гуманитарной помощи. Приток беженцев в соседние государства будет способствовать росту социальной напряженности и может привести к новым вооруженным конфликтам. В направлении Европы потянутся вереницы беженцев.

Столтенберг и Блинкен выступают за так называемый "двухшаговый подход" в отношениях с Россией: сохранение диалога и относительно стабильных отношений, несмотря на политику сдерживания. В марте Столтенберг предложил возобновить заседания существующего Совета Россия-НАТО. Среди приоритетов НАТО есть вопросы, где понадобиться содействие со стороны России. В планах — создание глобального режима нераспространения ядерного оружия, что невозможно сделать без участия России и Китая. В этом году США планируют провести конференцию по вопросу постконфликтного развития Афганистана при участии России, Индии, Китая. США и их союзники должны вывести войска из Афганистана до 1 мая, но им нужно добиться от исламистского движения "Талибан" гарантии не предоставлять убежище международным террористам и сотрудничать с правительством в Кабуле. В последние годы российское руководство проводит регулярные встречи с лидерами талибов и может поспособствовать сделке.

Не в нашу пользу играет раздор среди стран-членов НАТО, который искусно посеяла Россия. Закупка Турцией российских противоракетных комплексов С-400 стала причиной ухудшения отношений с США. Американцы ввели санкции против турецкого ведомства, ответственного за закупку техники, отказались поставлять истребители F-35. Строительство российского газопровода "Северный поток-2" является проблемным вопросом в отношениях США с Германией. Однозначной позиции по России в НАТО придерживается Великобритания. Правительство Бориса Джонсона обозначило РФ в качестве основной угрозы в Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики и планирует увеличить расходы на модернизацию вооруженных сил.

Сейчас для Брюсселя не самый удобный момент, чтобы поднимать украинский вопрос, являющийся камнем преткновений с Москвой. В марте Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста Журки Карвинена о будущем развитии отношений альянса с Швецией, Финляндией и Украиной не сказал о нашей стране ни слова. НАТО не собирается жечь мосты в отношениях с Россией и устраивать вторую "холодную войну", так как это не вписывается в интересы стран-членов.

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