Война на Донбассе и Крым: Байдена спросили, почему Украина не в НАТО

Украина хочет четкого "да" или "нет" по получению Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, но это зависит от того, соответствует ли государство критериям и требованиям Североатлантического Альянса. Об этом после саммита стран-участниц НАТО во время брифинга заявил президент США Джо Байден, информируют "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.



Джо Байден. Фото: Reuters

У президента США спросили, его ответ на категорический вопрос о ПДЧ Украине — да или нет.

"Это зависит от того, соответствуют ли они критериям. Дело в том, что они все еще должны вычищать коррупцию, что они должны соответствовать другим критериям, чтобы получить ПДЧ... Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить Украине возможность продолжать противостоять российской агрессии. И не только от меня будет зависеть, будем ли мы делать вывод о том, что Украина может стать частью НАТО. Это будет зависеть от Альянса и от того, как они голосуют", — сказал Байден.

Украина имела возможность сделать то, чего еще не было в ее истории — создать демократическое, а не коррумпированное во главе с олигархами государство, напомнил президент США о своей речи в Верховной Раде в 2015 году. Тогда действующий глава Белого дома приезжал в Украину, занимая должность вице-президента США во времена президентства Барака Обамы. Украине до сих пор нужно сделать "больше", но это не оправдывает российскую агрессию, подчеркнул Байден.

"Россия принимает агрессивных действий или на Донбассе, или на море, или в любой части Украины. И мы дадим Украине возможность поддерживать физическую безопасность", — заявил президент США.

На вторую часть этого же вопроса, что война на Донбассе и аннексия Крыма РФ исключают возможность будущего вступления Украины в НАТО, учитывая, что членство в Альянсе означало бы, что США и НАТО защищали бы украинцев от российской агрессии, Байден ответил коротко и категорично — "нет".

Напомним, страны "Большой семерки" сделали заявление по Украине, в котором признали Россию стороной конфликта на Донбассе. В коммюнике по итогам саммита НАТО лидеры стран-членов Альянса приветствовали значительные евроатлантические реформы Украины, а также пообещали помощь в проведении реформ в оборонной сфере и сфере безопасности отраслях.

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