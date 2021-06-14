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Зеленский отреагировал на саммит НАТО

Украина будет продолжать курс на внедрение реформ

14 июня 2021, 23:10
Автор:

Елизавета Черных

Государственный глава Владимир Зеленский уверяет, что Украина будет продолжать курс на внедрение реформ для приобретения членства в Североатлантическом Альянсе (НАТО). Так президент страны отреагировал на призыв глав государств НАТО после саммита в Брюсселе, пишет РБК-Украина. 

Зеленский отреагировал на саммит НАТО

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

В своем коммюнике по результатам саммита лидеры государств НАТО приветствовали значительные евроатлантические реформы нашего государства, а также пообещали помощь в проведении реформ в оборонной и сфере безопасности. 

"Мы продолжим курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше соответствовать стандартам взаимосовместимости с государствами — членами НАТО", — заявил в ответ на это украинский лидер. 

В издании напоминают, что по прошествии переговоров в Бельгии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, что Альянс поможет украинскому государству со внедрением реформ для ускорения евроатлантической интеграции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны "Большой семерки" (G7) сделали заявление по Украине, где признали Россию стороной конфликта на Донбассе и призвали "Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, к конструктивному взаимодействию", говорится в коммюнике по итогам саммита. Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Петр Бурковский отмечает, что заявление глав государств и правительств G7 в целом повторяет позицию "Большой семерки", сформированную в марте министрами иностранных дел.По его мнению, подан четкий меседж — есть Минские договоренности, есть условие прекращения огня. Не будет этого — не будет разговора с Россией по Украине. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/prodolzhim-kurs-reformy-vstupleniya-nato-1623699067.html
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