Донбасс, Россия и США: итоги саммита "Большой семерки" глазами экспертов

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Наталья Некрасова
Страны "Большой
семерки" (G7) сделали заявление по Украине, где признали Россию стороной
конфликта на Донбассе и призвали "Россию и вооруженные формирования,
которые она поддерживает, к конструктивному взаимодействию", говорится
в коммюнике по итогам саммита. Что значит подобное заявление? Поможет ли
оно урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе? С такими вопросами
портал "Комментарии" обратился к экспертам.
Война на Донбассе. Фото из открытых источников
Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Петр Бурковский отмечает, что заявление глав государств и правительств G7 в целом повторяет позицию "Большой семерки", сформированную в марте министрами иностранных дел.
По его мнению, подан
четкий меседж — есть Минские договоренности, есть условие прекращения огня. Не
будет этого — не будет разговора с Россией по Украине.
Политический эксперт Светлана Кушнир подчеркивает, что украинцам не впервой слышать, как вся мировая общественность озабочена поведением страны-агрессора, нарушившей мировой порядок, аннексировавшей Крым и оккупировавшей часть Донбасса.
По ее мнению, такое
"грозное" заявление от G7 в данный момент может служить и
своеобразной ложкой меда в бочке дегтя для Украины, которую не пригласили на
саммит НАТО 14 июня.
Политолог считает,
что к коммюнике G7 было нужно еще одно дополнение — относительно создания Фонда
для объединения территорий Украины и запуска новой экономики для разрушенных
военными действиями ОРДЛО.
Напомним, сегодня, 14
июня, в Брюсселе стартовал саммит НАТО, в котором в статусе президента США
впервые примет участие Джо Байден. Украину, несмотря на настойчивость, на
саммит не позвали. Равно как и не обнадежили перспективой получить ПДЧ (План
действий по членству) в Альянсе. Чего ожидать Украине и каковы
прогнозы после встречи глав-государств и правительств Североатлантического
Альянса, порталу "Комментарии" рассказал ветеран внешней
разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.
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