Донбасс, Россия и США: итоги саммита "Большой семерки" глазами экспертов

Страны "Большой семерки" (G7) сделали заявление по Украине, где признали Россию стороной конфликта на Донбассе и призвали "Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, к конструктивному взаимодействию", говорится в коммюнике по итогам саммита. Что значит подобное заявление? Поможет ли оно урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе? С такими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.



Война на Донбассе. Фото из открытых источников

Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Петр Бурковский отмечает, что заявление глав государств и правительств G7 в целом повторяет позицию "Большой семерки", сформированную в марте министрами иностранных дел.

"Это важно, поскольку проводится четкое различие между Украиной, которая защищает свою территорию, и Россией, начавшей и продолжающей военные действия и оккупацию Крыма и Донбасса. Нужно обратить внимание на то, что все страны, в том числе США, призывают Россию к прекращению огня и конструктивной работе в рамках ТКГ и Нормандского формата переговоров. То есть, президент США не настроен договариваться с Путиным и будет поднимать этот вопрос в Женеве", — считает Петр Бурковский.

По его мнению, подан четкий меседж — есть Минские договоренности, есть условие прекращения огня. Не будет этого — не будет разговора с Россией по Украине.

"В то же время, Германия и Франция как члены Нормандского формата теперь тоже находятся в новых рамках. Россия зафиксирована как агрессор, с этой точки зрения, мир — это отказ РФ продолжать дестабилизацию. Если Россия продолжает нарушать Минские договоренности, они теряют смысл, а вот европейские санкции — остаются", — пояснил аналитик.

Политический эксперт Светлана Кушнир подчеркивает, что украинцам не впервой слышать, как вся мировая общественность озабочена поведением страны-агрессора, нарушившей мировой порядок, аннексировавшей Крым и оккупировавшей часть Донбасса.

"Но вот этот пассаж — о том, что РФ обязана убрать свои войска с нашей территории, очень любопытен в ракурсе будущей встречи американского и российского президентов. Посмотрим, что-то скажет Байден по этому поводу лично Путину. Пока же нас поддерживают больше словом, при этом экономические и партнерские отношения с РФ никто особо ослаблять не хочет. Даже больше — ФРГ решительно настроена на запуск "Северного потока-2". Да и остальные страны-участницы "Большой семерки" как-то тоже напрочь не отказываются от развития и расширения двусторонних контактов с Россией", — отмечает политэксперт.

По ее мнению, такое "грозное" заявление от G7 в данный момент может служить и своеобразной ложкой меда в бочке дегтя для Украины, которую не пригласили на саммит НАТО 14 июня.

"А еще это может быть существенным повышением ставок для возможных торгов и компромиссов, на которых США, похоже, попытаются подтолкнуть РФ, — размышляет Светлана Кушнир. — Впрочем, пока мы слушаем о глубокой обеспокоенности, те же США и Великобритания уже подписали новый Атлантический договор. Он касается исключительно финансовых и экономических аспектов, выгодных этим двум государствам".

Политолог считает, что к коммюнике G7 было нужно еще одно дополнение — относительно создания Фонда для объединения территорий Украины и запуска новой экономики для разрушенных военными действиями ОРДЛО.

"Чтобы там четко значилось, сколько и когда средств каждая из стран "Большой семерки" перечислила бы Украине, — поясняет Светлана Кушнир. — Перефразируя фразу одной киногероини: "Не учите нас жить — поддержите нас материально!" Похоже, такой девиз подходит и нашему государству".

Напомним, сегодня, 14 июня, в Брюсселе стартовал саммит НАТО, в котором в статусе президента США впервые примет участие Джо Байден. Украину, несмотря на настойчивость, на саммит не позвали. Равно как и не обнадежили перспективой получить ПДЧ (План действий по членству) в Альянсе. Чего ожидать Украине и каковы прогнозы после встречи глав-государств и правительств Североатлантического Альянса, порталу "Комментарии" рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

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