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Главная Новости Политика внешняя политика "Военное бабье": Арестович объяснил сравнение партии Порошенко с женским общежитием.
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"Военное бабье": Арестович объяснил сравнение партии Порошенко с женским общежитием.

Алексей Арестович объяснил, почему сравнил партию Европейская солидарность с женским общежитием ПТУ

сегодня, 11:05
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, почему сравнил партию экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" с женским общежитием ПТУ. Об этом он сообщил в эфире канала "Радио Свобода".

"Военное бабье": Арестович объяснил сравнение партии Порошенко с женским общежитием.

Алексей Арестович

По словам Арестовича, он не жалеет о своем высказывании. Он отметил, что поведение представителей партии ЕС действительно можно сравнить с женскими общежитиями. Спикер украинской делегации также сказал, что он говорил это всегда и может повторить.

Также он заявил, что в воинских частях происходит примерно тоже самое и сказал, что это называется "военное бабье". Он отметил, что все военные знают о том, что в воинских частях порой случаются таким интриги и сплетни, что ни одно женское общежитие с этим не сравнится.

Справка: высказывание о женском общежитии Арестович произнес в феврале во время политического токшоу на телеканале ICTV. Во время спора с нардепом от ЕС Ириной Геращенко он заявил, что их партия "скатилась до уровня женской общаги ПТУ", обсуждая внешность президента. Геращенко в ответ обвинила Арестовича в сексизме и покинула студию. На следующий день он извинился перед женским общежитиями за то, что сравнил их с партией ЕС.

Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям. До прихода в политику Арестович был известен как блогер, актер, военный обозреватель, лектор и ветеран войны на Донбассе. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, чем закончилась встреча Зеленского и Эрдогана.

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/arestovych-interview/31195940.html
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