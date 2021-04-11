В Стамбуле состоялась встреча Эрдогана и Зеленского: главные выводы по итогам заявлений





Зеленский и Эрдоган. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Турецкую Республику. Какие главные выводы можно сделать по итогам официальных заявлений? Почему Эрдоган избегал упоминания России как агрессора? Каковы перспективы участия Турции в Крымской платформе? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты. Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса отмечает: "Как я и предполагал, визит Владимира Зеленского имел скорее политический и символический смысл. По итогам Украина получила в очередной раз заверения от Анкары в поддержке её позиции по Крыму и Донбассу, что стало важной частью политической риторики президента Зеленского на фоне эскалации с Россией". Также Илия Куса обращает внимание на то, что был подписан договор о строительстве жилья для крымских татар в Херсонской области, который уже давно продвигает Турция, стремящаяся усилить поддержку крымских татар в Украине. "Я не вижу никаких подводных камней с тем, почему Эрдоган не употреблял то или иное слово. Возможно, он не хотел слишком уж откровенно занимать антироссийскую позицию, а, возможно, мы просто из этого делаем проблему там, где её на самом деле нет. Анкара заявила, что не признаёт аннексию Крыма и не признает её, — акцентирует эксперт. — Для оценки же перспектив участия Турции в Крымской платформе сперва надо понять, что из себя будет представлять Крымская платформа".

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос оценивает перспективы участие Турции в Крымской платформе как достаточно высокие.

"Эрдоган использует эту возможность, чтобы провести диалог с другими лидерами, которые станут участниками Крымской платформы. А там, я думаю, будут и США, и почти все европейские лидеры. Ну и тема Крыма, крымских татар является важной для руководства Турции. Так что Эрдоган будут демонстрировать высокую заинтересованность", — считает Игорь Семиволос.

То, что президент Турции открыто не говорит о российской агрессии, связано, по мнению эксперта, с тем, что у официальных Анкары и Москвы своя повестка дня, свои отношения. И экономические, и не только. Есть как сближающие моменты, так и конфротационные, как то же противостояние в Сирии, в Нагорном Карабахе.

"Главное, что мы услышали, – заверения со стороны турецкого руководства в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, решимость наших стран к углублению стратегического партнерства; подчеркивание, что нынешний кризис должен решаться мирными дипломатическими средствами на основе территориальной целостности Украины. Ну, а углубление военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией на фоне опасности полномасштабного российского вторжения – это такой себе эзопов язык. Турция дает понять, на чьей она стороне, а также, кто именно "раскачивает" ситуацию", — резюмирует Игорь Семиволос.

Напомним, в обществе постоянно всплывают вопросы о возможности выдвижения Владимира Зеленского на следующие президентские выборы в качестве кандидата. Представители Офиса президента в очередной раз попытались разъяснить позицию главы государства касательно этого вопроса.

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