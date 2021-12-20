Внешнеполитический прогноз для Украины на 2022 год: эксперты раскрыли подробности

Украина подходит к 2022 году с многими рисками и опасностями. Поэтому многие эксперты и аналитики с осторожностью пытаются делать внешнеполитический прогноз для Украины на 2022 год. Издание "Комментарии" поинтересовалось у наших экспертов: чего ожидать – и почему? Где есть возможность прорыва, а где – риски провала? Об этом далее в нашем материале.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Открывшимся окном возможностей Украина так и не воспользовалась

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений Тарас Березовец считает, что рисков куда больше. И проистекают они из слабости украинской власти и ее внешнеполитической стратегии.

"Несмотря на открывшееся окно возможностей, которое появилось у Украины в связи с беспрецедентным вниманием к нашей стране из-за российской эскалацией у наших границ , мы этими возможностями не воспользовались. Могли бы добиваться статуса особого союзника США вне НАТО, увеличения военных поставок, что выполнено лишь частично. Добиваться полномасштабного участия США в Нормандского формате. Но этого нет", – констатирует эксперт.

По его мнению, главным риском остается реальная угроза российского вторжения в Украину в начале 2022 года.

"Путину некуда отступать, – уверен Тарас Березовец. – И тут всё будет зависеть от решимости Украины и западных союзников противостоять этим вызовам".

Еще одним риском эксперт называет дальнейшую потерю нашей страной энергетической независимости. Он не исключает, что Украина, с подачи президента, попытается в ближайшие месяцы начать прямые переговоры с РФ о поставках российского газа.

"Среди рисков и – дальнейшая потеря доверия со стороны наших западных партнеров. Это происходит в связи с чередой продолжающихся скандалов вокруг украинской власти (тот же вагнергейт, коррупция, офшоры) и не выполнением ей взятых на себя обязательств (глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры так и не назначен, судебная реформа тормозится). Есть и риск внутренней дестабилизации, который будет ослаблять наши внешнеполитические позиции", – подчеркивает Тарас Березовец.

Он акцентирует: независимо от того, состоится российское вторжение или нет, у нас есть окно возможностей, чтобы укрепить свои позиции. В том числе в оборонной сфере. В том числе – с помощью западных партнеров. И надо это использовать.

"Еще есть обязательства, в первую очередь моральные, со стороны тех же США и Германии, обеспечить энергетическую независимость Украины. И на это сейчас нужно активно упирать. Требуя, к примеру, реверсных поставок из ЕС. Это, по сути, тот же российский газ, но не закупленный напрямую, – поясняет Тарас Березовец. – Следует искать и возможности получения дополнительных поставок угля. В плюс нам и то, что новое правительство Германии в перспективе – более лояльное, чем предыдущее, руководимое Меркель. Присутствие в новой коалиции партии "Зеленых", лидер которой Анналена Бербок стала главой МИД, открывает определенные перспективы. В том числе в ракурсе заблокирования "Северного потока-2". Эту же тему следует обсуждать с демократами и республиканцами в Сенате и Конгрессе США".

Основным требованием к внешней политике Украины в 2022 году должно стать увеличение ее прогнозируемости и понятности для наших сторонников

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос уверен, что главным внешнеполитическим вызовом для Украины будет необходимость противостояния российской агрессии.

"А в том, что она будет продолжена в том или ином виде – нет никаких сомнений. Об этом, среди прочего, свидетельствует информация о российском бюджете на 2022-2024 годы, в котором предполагается "увеличение расходов на национальную безопасность". И хотя данные государственного оборонного заказа на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов засекречены, есть основания обоснованно предполагать, что финансирование новых систем вооружений также будет расти. В российском обществе государством распространяется тезис о якобы "недееспособности Украины", атмосфера страха и пропаганда о России как об "осажденной крепости, окруженной со всех сторон врагами". Это также служит психологическим фоном для возможного нападения на нашу страну", – считает Олег Белоколос.

По его мнению, для тех россиян, кто не согласен с политикой Кремля, сигналом может послужить увеличение расходов "на правоохранительную деятельность".

"Своими провокациями возле украинских границ Россия уже фактически консолидировала поддержку Украины со стороны Запада, – акцентирует эксперт. – Было бы неразумно не воспользоваться этим для продвижения наших национальных приоритетов. На фоне уже набившей оскомину дискуссии вокруг так называемых "законных российских интересов", Украина должна начать говорить именно о своих законных интересах. А их не может не быть у страны с таким географическим положением, площадью и 40 миллионным населением".

Бесспорно, продолжает Олег Белоколос, следует приложить особые усилия для дальнейшего расширения и углубления отношений с теми странами, которые действенно помогают нам противостоять давлению РФ: США, Великобританией, Турцией, Литвой, Канадой, Польшей. Также он считает важным предусмотреть перезагрузку отношений с Германией.

"Очевидно, что основным требованием к внешней политике Украины в 2022 году должно стать увеличение ее прогнозируемости и понятности для наших сторонников. Это – залог ее успешности и эффективности в достижении наших приоритетных целей – в частности в приобретении союзников", – резюмирует Олег Белоколос.

Для Украины важным фактором будет не столько вероятность военного вторжения РФ, сколько политические последствия

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко прогнозирует, что 2022 год будет сложным для всего мира. И, понятно, для Украины.

"По сути, это год формирования консенсуса вокруг США против Китайской народной республики (КНР). Это может повлечь за собой обострение ситуации вокруг Тайваня, и потянет за собой противостояние Китая с Индией. Все эти процессы отразятся на всё мире, включая Украину", – уверен Ярослав Божко.

В то же время, продолжает он, для Украины сейчас сохраняется стабильный статус-кво по Донбассу: полномасштабное наступление там маловероятно, но и переговоры сейчас находятся в тупике. А возможность сформировать новые масштабные инструменты влияния на РФ для изменения статус-кво – отсутствует.

"При этом, – отмечает Ярослав Божко, – для Украины важным фактором будет не столько вероятность военного вторжения РФ, сколько политические последствия и требования РФ по непринятию Украины в НАТО . Думаю, что шантаж Россией Запада на этом направлении не даст результатов, однако сам процесс изрядно потрепает Украине нервы".

Важным фактором грядущего года, по мнению эксперта, будет близость запуска польско-норвежского газопровода Baltic Pipe в 2023 году и соответствующие решения, в том числе возможно и украинской стороны, по подключению к нему.

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