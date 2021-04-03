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Главная Новости Политика внешняя политика Данилов рассказал о тайной встрече Зеленского с украинскими генералами
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Данилов рассказал о тайной встрече Зеленского с украинскими генералами

Президент собрал генералов из-за угрозы нападения России

сегодня, 18:30
Автор:

Гриниченко Дима

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, что глава государства Владимир Зеленский провел большое тайное совещание с украинскими генералами. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Данилов рассказал о тайной встрече Зеленского с украинскими генералами

Президент Владимир Зеленский

По его словам, Президент Украины допоздна обсуждал с украинским генералитетом вопрос обострения на линии фронта на Донбассе и возрастающей угрозы полномасштабного нападения России на нашу страну. Секретарь СНБО заявил, что на совещании присутствовали восемь боевых генералов, которые имеют отношение к войне с Россией. 

Данилов сказал, что каждая область нашей страны имеет необходимую систему для противодействия внешнему нападению, однако работа данной системы является засекреченной. Чиновник отметил, что все военно-политическое руководство каждый день получает все необходимые сводки о том, что происходит на территории Донецкой и Луганской областей, в оккупированном Крыму, а также в России и Беларуси.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения на территорию Украины. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года после незаконного "референдума".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в двух городах Украины ввели локдаун.

Читайте также об итогах последнего заседания СНБО.


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Источник: https://www.youtube.com/channel/UC2FCgT_PVESYWYSiekDFfCw
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