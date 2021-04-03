Данилов рассказал о тайной встрече Зеленского с украинскими генералами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, что глава государства Владимир Зеленский провел большое тайное совещание с украинскими генералами. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Президент Владимир Зеленский

По его словам, Президент Украины допоздна обсуждал с украинским генералитетом вопрос обострения на линии фронта на Донбассе и возрастающей угрозы полномасштабного нападения России на нашу страну. Секретарь СНБО заявил, что на совещании присутствовали восемь боевых генералов, которые имеют отношение к войне с Россией.

Данилов сказал, что каждая область нашей страны имеет необходимую систему для противодействия внешнему нападению, однако работа данной системы является засекреченной. Чиновник отметил, что все военно-политическое руководство каждый день получает все необходимые сводки о том, что происходит на территории Донецкой и Луганской областей, в оккупированном Крыму, а также в России и Беларуси.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения на территорию Украины. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года после незаконного "референдума".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в двух городах Украины ввели локдаун.

Читайте также об итогах последнего заседания СНБО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!