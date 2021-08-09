Ангела Меркель собирается в Украину: когда именно

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Вечканова Елена
Незадолго до
празднования 30-й годовщины Независимости Украины нашу страну посетит канцлер
Германии Ангела Меркель. Согласно сообщению пресс-секретаря президента Сергея
Никифорова в соцсети Facebook, встреча немецкого политика с главой
украинского государства запланирована на воскресенье, 22 августа.
Меркель приедет с официальным визитом в Украину 22 августа. Фото из открытых источников
Никифоров отметил,
что стороны уже очертили некоторые вопросы, которые политики планируют обсудить.
Согласно поданной им информации, Зеленский и Меркель обговорят дипломатические
взаимоотношения между нашими странами, а также уделят значительное внимание
безопасностным вопросам.
Также, по словам пресс-секретаря Владимира Зеленского, есть еще ряд тем, которым президент вместе с немецким канцлером планируют уделить внимание.
Более конкретной
информации Офис Президента пока не предоставляет. Также неизвестно, может ли
Ангела Меркель задержаться в Украине, дабы побыть на официальном праздновании
Дня Независимости. Напомним, главное праздничное действо запланировано на вторник,
24 августа, когда, согласно отечественному календарю, мы и отмечаем эту важную для
украинцев дату.
В Сети уже предполагают,
что визит Меркель может быть напрямую связан с поездкой Владимира Зеленского в Штаты,
запланированной на последние числа августа. Также, вероятно, немецкая политик
приедет обсудить вопросы, связанные с функционированием скандально известного российского
газопровода "Северный поток-2".
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как на дальнейшую судьбу Украины, по мнению экспертов, могла повлиять предыдущая личная встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель. Подробности — в нашем материале.
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