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Главная Новости Политика внешняя политика Ангела Меркель собирается в Украину: когда именно
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Ангела Меркель собирается в Украину: когда именно

Визита немецкого канцлера официальный Киев ожидает в воскресенье, 22 августа

сегодня, 13:38
Автор:

Вечканова Елена

Незадолго до празднования 30-й годовщины Независимости Украины нашу страну посетит канцлер Германии Ангела Меркель. Согласно сообщению пресс-секретаря президента Сергея Никифорова в соцсети Facebook, встреча немецкого политика с главой украинского государства запланирована на воскресенье, 22 августа.

Ангела Меркель собирается в Украину: когда именно

Меркель приедет с официальным визитом в Украину 22 августа. Фото из открытых источников

Никифоров отметил, что стороны уже очертили некоторые вопросы, которые политики планируют обсудить. Согласно поданной им информации, Зеленский и Меркель обговорят дипломатические взаимоотношения между нашими странами, а также уделят значительное внимание безопасностным вопросам.

Также, по словам пресс-секретаря Владимира Зеленского, есть еще ряд тем, которым президент вместе с немецким канцлером планируют уделить внимание.

Ангела Меркель собирается в Украину: когда именно - фото 2

Более конкретной информации Офис Президента пока не предоставляет. Также неизвестно, может ли Ангела Меркель задержаться в Украине, дабы побыть на официальном праздновании Дня Независимости. Напомним, главное праздничное действо запланировано на вторник, 24 августа, когда, согласно отечественному календарю, мы и отмечаем эту важную для украинцев дату.

В Сети уже предполагают, что визит Меркель может быть напрямую связан с поездкой Владимира Зеленского в Штаты, запланированной на последние числа августа. Также, вероятно, немецкая политик приедет обсудить вопросы, связанные с функционированием скандально известного российского газопровода "Северный поток-2".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как на дальнейшую судьбу Украины, по мнению экспертов, могла повлиять предыдущая личная встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как специалисты оценивают результаты переговоров немецкого канцлера и американского президента.


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Источник: https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/4316941321706750
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