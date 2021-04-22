Вице-премьер заявил, что войны с Россией не будет: "у нас огороды по графику" (ВИДЕО)

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Елизавета Черных
Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции Алексей Резников во время брифинга в Николаеве высказал позицию касаемо войны с Россией. Чиновник считает, что ее не будет, пишет "УНИАН" со ссылкой на "НикВести".
Алексей Резников - фото: Интерфакс-Украина
Кроме того, Резников утверждает, что сейчас в Украине не время для войны, поскольку у граждан по графику огородные работы:
Напомним, что Алексей Резников заявил, что в случае наступления России со стороны Крыма, будет пролито много крови российских солдат. По его словам, российские оккупанты не смогут получить воду в Крым, в том числе и силовым способом. Он отметил, что если россияне попытаются наступать со стороны Крыма для того, чтобы получить доступ к каналам, то прольется много крови российских солдат.
Портал "Комментарии" также писал, что спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович официально рассказал о том, как наша страна будет отвечать на возможную военную агрессию со стороны России. По его словам, Украина официально предупредила Кремль о том, что ответ на возможную агрессию будет очень жестким. Также он рассказал о том, что будет делать наше государство, если россияне решаться атаковать Украину регулярными силами.
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