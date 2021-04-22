Арестович официально заявил, как Украина будет отвечать на атаку России

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович официально рассказал о том, как наша страна будет отвечать на возможную военную агрессию со стороны России. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

ВСУ. Фото: Google

По его словам, Украина официально предупредила Кремль о том, что ответ на возможную агрессию будет очень жестким. Также он рассказал о том, что будет делать наше государство, если россияне решаться атаковать Украину регулярными силами.

Арестович отметил, что Украина и Запад дали России предупреждение о том, что если она попытается напасть на нашу страну со своих территорий, то получил жесткий ассиметричный ответ, в котором будет задействован полный потенциал украинских спецслужб и Вооруженных сил.

Спикер украинской делегации сказал, что россияне об этом знают, о чем он впервые говорит публично и открыто.

Справка: в последние недели Россия массово стягивает свои вооруженные силы к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма. Чиновники Кремля открыто угрожают нашей стране большой войной и даже уничтожением государства. Российские пропагандисты обсуждают возможность бомбежки украинских городов и даже применение ядерного оружия для запугивания Запада.

Россия начала вооруженную агрессию против Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в апреле 2014 года. ВСУ противостоят на Донбассе незаконным вооруженным формированиям и регулярным войскам РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский поставил Путина в сложное положение.

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