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Верховная Рада признала незаконными выборы в российскую Госдуму

Парламент обращается с таким же предложением к международному сообществу

сегодня, 14:42
Автор:

Антон Рудак

Верховная Рада Украины признала выборы в Государственную думу Российской Федерации незаконными. Об этом сообщает "Укринформ".

Верховная Рада признала незаконными выборы в российскую Госдуму

Верховная Рада Украины, фото с открытых источников

За соответствующее решение проголосовали 322 народных избранника. По тексту заявления, украинский парламент считает очередные выборы депутатов в Государственную думу России незаконными, а вновь сформированную правительственную команду — нелегитимной. Также, Верховная Рада призывает парламенты иностранных государств предоставить соответствующую оценку проведенным выборам. Украинский парламент обращает внимание мира на тот факт, что в Госдуму избирались депутаты с оккупированных территорий Украины, в частности из Автономной Республики Крым и города Севастополь. Также в постановлении указан и тот факт, что на выборах принимали участие граждане с временно оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей.

Согласно заявлению, включение жителей неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей в российские выборы, противоречит Конституции Украины и международному праву. Поскольку эти территории принадлежат Украине. Парламентарии обращают внимание и на нарушение гуманитарного права. Поскольку для привлечения к выборам жителей Донецкой и Луганской областей, им выдали российские паспорта. Также этот факт свидетельствует и о фальсификации избирательных списков. Поэтому Украина не может признать новое российское правительство.

Ранее портал "Комментарии" проанализировал эффективность от решений СНБО относительно санкций за выборы в Госдуму на Донбассе и Крыму. Украина введет санкции против всех людей, которые принимали участие в организации и проведении "выборов" в Госдуму России на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей. На взгляд экономического эксперта Юрия Смилянского, существует только один "кейс" в этом контексте — это "кейс" войны, которую ведет РФ против Украины уже восьмой год. Следствием этого "кейса", в том числе, является оккупация части Донецкой, Луганской областей и полуострова Крым.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320058-rada-viznala-nezakonnimi-vibori-do-rosijskoi-derzdumi.html
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