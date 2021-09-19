СНБО вводит санкции за выборы в Госдуму на Донбассе и в Крыму: какая эффективность этих решений

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений, имеющих отношение к Донбассу и всему российско-украинскому конфликту (санкции за выборы в Госдуму РФ, укрепление обороноспособности, международные учения), а также в рамках деолигархизации.

СНБО (фото из открытых источников)

Эксперт по вопросам оккупированных территорий, экономический эксперт Юрий Смелянский прокомментировал для издания "Комментарии-Украина" уместность и возможную эффективность этих решений.









"Очень не люблю использование иностранных заимствований, которые уже стали словами "сорняками". Но, раз уж использовали оборот "донбасский кейс".





На мой взгляд, существует лишь один "кейс" в этом контексте – это "кейс" войны, которую ведет РФ против Украины уже восьмой год. Следствием этого "кейса", в том числе, является оккупация части Донецкой, Луганской областей и целиком полуострова Крым.





Состоялось очередное заседание СНБО. После его окончания секретарь Совета озвучил информацию по вопросам, которые рассматривались на заседании. Это: вопросы проекта государственного бюджета на 2022 год, связанные с увеличением оборонного бюджета; вопрос участия иностранных военнослужащих в военных учениях на территории Украины; введения санкций, связанных с проведением руководством РФ выборов на оккупированных территориях Украины; про реестр олигархов; выполнения каких-то других указов президента Украины.





Совет национальной безопасности и обороны, согласно действующему законодательству, является координирующим органом по вопросам национальной безопасности и обороны при президенте Украины. Все перечисленные секретарем СНБО вопросы, которые были рассмотрены на заседании СНБО, относятся к компетенции этого государственного органа. Но, вряд ли можно назвать некоторые рассматриваемые вопросы такими, что действительно направлены на обеспечение национальной безопасности Украины.





Возьмем вопрос создания "реестра олигархов". На мой взгляд, следует отметить два момента.





Во-первых, определение, данное этой социальной категории, дает возможность власти бороться не с проблемой огромного негативного политэкономического влияния небольшой социальной группы лиц на жизнедеятельность Украины, а получить дополнительный инструмент борьбы с оппозицией к власти (в том числе из общественного сектора). Проблема, которая порождена, в первую очередь, социально-экономическими причинами – тотальная бедность общества – требует экономических инструментов преодоления проблемы, а не политико-административных.





Во-вторых, ответственность какой-то социальной группы перед обществом определяется в рамках установленных законодательных норм. Эти законодательные нормы должны дать ответ: по какой причине группа признается ответственной (вину может определять только суд в демократическом обществе); за что группа признается ответственной; какую ответственность и в каких случаях несет определенная социальная группа.





В настоящее время ответов на эти и другие вопросы действующее законодательство Украины не дает. По этой причине подготовка и создание каких-либо реестров лиц, которые относятся к какой-то конкретной социальной группе, является не законным и не конституционным. СНБО должен бороться за недопустимость незаконности и не конституционности (защищать Конституцию полномочия президента) действий органов власти. Ведь незаконность и не конституционность действий власти также является угрозой национальной безопасности так как порождает политическую, социальную, экономическую, общественную нестабильность.





С другой стороны, граждане Украины устали ожидать от власти решения существующих проблем. Бесконтрольный и не обоснованный рост цен, стимулируемый властью; усиливающаяся бедность в обществе и падение качества жизни; продолжающаяся война – всё это дает надежду власти на позитивное принятие обществом очередного выхода за рамки конституционных норм для достижения властью своих собственных целей. В демократическом обществе справедливость не достигается путем нарушения Конституции. По этой причине, на сегодняшний, день вопрос борьбы с олигархами в большей степени носит популистический характер.





Вопрос участия иностранных военнослужащих в военных учениях на территории Украины. Не первые учения, которые проводятся на территории Украины. Нормы Конституции требуют подтверждения присутствия на территории Украины иностранных военнослужащих, которые принимают участие в военных учениях. Любые военные учения, проводимые на территории Украины, являются дополнительным инструментом сдерживания российской агрессии.





Вопросы проекта государственного бюджета на 2022 год, связанные с увеличением оборонного бюджета. Давать рекомендации по объему расходов необходимых для обеспечения обороноспособности Украины и национальной безопасности является полномочием СНБО. Но, я повторюсь, ни один орган государственной власти не имеет права действовать за рамками, установленными Конституцией и действующим законодательством Украины. Действующим законодательством (Бюджетный кодекс, Регламент Верховной Рады Украины и другие законодательные нормы) четко определяют алгоритм разработки, рассмотрения, утверждения и исполнения государственного бюджета Украины.





Заседание СНБО проходило 17 сентября. За два до этой даты (15 сентября) – последний день законодательно определенных сроков внесения на рассмотрение ВРУ проекта закона о государственном бюджете. Именно тогд в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект о государственном бюджете на 2022 год.





У СНБО, у президента Украины было достаточно времени, чтобы объективно оценить необходимый объем расходов для обеспечения надлежащего уровня обороноспособности Украины. Но, опять-таки, в нарушение действующего законодательства вопрос объемов расходов в оборонной сфере и сфере национальной безопасности рассматривается после составления проекта государственного бюджета на 2022 год, утверждения этого проекта Кабмином и регистрацией для рассмотрения в первом чтении в ВРУ.





Таким образом, в очередной раз власть манипулирует обществом, внося необходимые для решения вопросы с нарушением норм законодательства. Давая тем самым сигнал, что власть находится вне законодательных рамок и выполнять нормы действующего законодательства не обязана.





Очень жаль, что власть на примере своих действий продолжает стимулировать развитие в украинском обществе правового нигилизма".





Напомним, в команде президента России Владимира Путина продолжают допускать ошибки, после чего тайное становится явным. Так, депутат Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" Дмитрий Саблин заявил, что на Донбассе проходит "эксперимент по воссоединению этой территории с Россией". Дмитрий Саблин сделал такое заявление совершенно открыто, приехав в оккупированный Донецк.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!