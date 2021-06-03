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Верховная Рада обратится к ООН и НАТО из-за ареста Протасевича

Зарегистрировано постановление украинского парламента относительно инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и ареста Романа Протасевича

сегодня, 07:42
Автор:

Наталья Некрасова

Постановление о заявлении Верховной Рады Украины относительно инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, когда арестовали основателя оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, зарегистрировано в парламенте, информирует портал "Комментарии".

Верховная Рада обратится к ООН и НАТО из-за ареста Протасевича

Самолет Ryanair. Фото из открытых источников

Верховная Рада Украины планирует утвердить заявление парламента и направить его в ООН, Европейскую комиссию, Европейский парламента, Парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, а также правительствам и парламентам стран мира.

23 мая 2021 года пассажирский самолет компании Ryanair рейса "Афины — Вильнюс" в сопровождении белорусского истребителя был вынужден совершить посадку в аэропорту "Минск" после сообщения о бомбе на борту. На борту было более 120 пассажиров, среди которых оппозиционный журналист Роман Протасевич с девушкой — гражданкой России Софией Сапегой. Протасевича с Сапегой сняли с самолета и задержали.

"Белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Указанные действия являются нарушением международных правил гражданской авиации и представляют угрозу международной безопасности, в том числе безопасности движения воздушного транспорта. Международная организация гражданской авиации должна безотлагательно провести расследование этого неприемлемого акта", — говорится в заявлении Верховной Рады Украины.

Украинский парламент решительно осуждает действия властей Беларуси и задержание Романа Протасевича. В Украине считают это очередным проявлением наступления белорусских властей на политическую оппозицию, свободу слова и давлением на журналистов в Беларуси.

"Верховная Рада Украины призывает белорусские власти немедленно освободить Романа Протасевича и всех политических заключенных, остановить беспредел и пытки, к которым прибегают органы безопасности Беларуси к содержащимся под стражей гражданам Беларуси, а также гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами. Верховная Рада Украины подтверждает полную солидарность со своими международными партнерами, прежде всего из государств-членов Европейского Союза и США, в том числе о прекращении воздушных сообщений с Республикой Беларусь", — говорится в тексте заявления парламента.

Верховная Рада также полностью поддерживает действия Кабмина о запрете авиационных перевозок между Украиной и Беларусью с 26 мая и усиление "воздушных санкций" в отношении белорусских авиакомпаний с 28 мая 2021 года.

Напомним, Беларусь планирует запустить авиарейсы из Минска в оккупированный Крым. Об этом заявил Александр Лукашенко после возвращения из рабочей поездки в Сочи и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Украинские власти могут ответить полным пакетом санкций, если официальный Минск разрешит государственным самолетам полеты на территорию Крыма, заявила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.


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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72099
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comments

Обусуждения

Владимир Александрович

сегодня, 07:11

Михаил, украинская власть работает не на свой народ, а на свой карман и заокеанских хозяев. Поэтому так озабочена чужими проститутками, а не решением проблем своей страны.

андрей

сегодня, 07:10

Григорьевич! Повесте эту гниду прилюдно! Как в 40 годах вешали предателей!

Михаил

сегодня, 06:58

Раде надо сначала навести порядок и прекратить издевательство над своим народом, а потом уже кого то осуждать и что то требовать.

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