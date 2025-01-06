Матюки от Зеленского: эксперт раскрыл, почему президент много ругался в интервью Фридману (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью подкастеру Лексу Фридману несколько раз позволил себе нецензурные выражения. Портал "Комментарии" 6 января отмечает со ссылкой на заявление партнера Национальной антикризисной группы Тараса Загороднего в эфире телеканала "Киев 24", что украинский лидер таким образом применил популистский прием.

Зеленский позволил себе несколько нецензурных выражений во время интервью Лексу Фридману. Фото: Лекс Фридман (скриншот)

Зеленский ругался, вспоминая о провале Будапештского меморандума, об игнорировании консультаций по ВТО в 2014-м, о полусерьезных предложениях партнеров о деэскалации перед великой войной и страшных преступлениях российского правителя Владимира Путина, которые он прикрывает своими псевдоисторическими теориями.Глава Украинского государства выбрал неформальный стиль общения с использованием мата, вероятно, чтобы быть "ближе к народу", следует из слов Загороднего.

"Народу заходит. Как и разговоры про гадалок и т.д. У нас часто удивляются, что некоторые политики пишут о том, что кто-то сказал 20 лет назад. Все это работает. В нашем народе работает и повсюду работает. В Украине есть такая же история, как и в Соединенных Штатах Америки", — отметил Загородний.

Он добавил, что формат подкаста позволял такие вольности в высказываниях. И, по мнению Загороднего, тематика и аргументация в интервью украинского лидера больше были рассчитаны на американскую аудиторию.

"И главное, что сказал президент, — он снова задал риторический вопрос. Если перефразировать то, что он сказал: "Господин Трамп, вы понты кидали, когда говорили, что будете прекращать войну, или нет?". Это все правильно делается, потому что это работа на Трампа. То есть Зеленский спрашивает публично: "Ты обещал это сделать. Ты обещал сделать это справедливо. Иди и выполняй свои обещания!". Поэтому все нормально было сделано", — считает Загородний.

Близкий к Офису президента Telegram-канал Вертикаль уточняет, что во время интервью Фридману Зеленский работал не просто на американскую аудиторию, а на республиканскую, в том числе на радикальных сторонников Трампа из движения MAGA (Make america great again).

Как писал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский в интервью Фридману также заявил, что российский правитель Владимир Путин ведет себя совсем по-другому, чем большинство людей. По словам Зеленского, Путин похож на вымершее существо и в современном мире выглядит, как мамонт, к тому же глухой, не обращающий внимания на слова и аргументы собеседников. Ранее Зеленский неоднократно обзывал Путина, в том числе матом — например, назвал его "долбое..." после предложения устроить "дуэль" западной ПВО и российской ракеты "Орешник" над Киевом.

В свою очередь, постоянно обзывающий Зеленского экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что в интервью Фридману президент Украины был неполиткорректен. Медведев заявил, что весь российский народ "презирает Зеленского".



