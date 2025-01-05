Украина перед началом российского вторжения просила у западных союзников две вещи оружие и превентивные санкции против России.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в трехчасовом разговоре с американским подкастером Лексом Фридманом. Запись разговора обнародована на YouTube-канале Офиса президента.

Зеленский объяснил, что перед началом войны было много прогнозов и разговоров, из-за чего он обращался в США и другие страны Запада.

"Если у вас есть доказательства, если вы с ним (с Владимиром Путиным — ред.) говорите и он заявляет, что будет вторжение и если вас это все пугает. Я не прошу доказательств, просто дайте мне две вещи — усилите нас оружием, а лучше укрепите нас предпосылками, чтобы не было никакого вторжения", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что речь идет о превентивных санкциях против России, которые могли бы напугать Путина и заставить его передумать.

"Не говорите, пожалуйста, что "если он придет, если он перейдет границы, если он начнет убивать, мы введем санкции". Это ху**я, извините", — отметил президент.

Он также добавил, что перед вторжением Украине не было оказано помощи, хотя было много слов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский не дал Трампу закончить войну до инаугурации, однако есть нюанс . После избрания новым президентом США Дональда Трампа начала распространяться информация о возможном скором завершении войны в Украине. Речь шла даже о том, что Трамп постарается завершить войну к инаугурации. Затем начали говорить, что помешали решению о прекращении боевых действий стал президент Украины Владимир Зеленский.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что не столько с заявлениями так называемых экспертов.

