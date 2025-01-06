У Лукашенко обвинили Зеленского во лжи: никаких извинений

В пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко отрицают, что тот извинялся перед Владимиром Зеленским после российского вторжения в Украину в 2022 году. Об этом, как передает портал "Комментарии" со ссылкой на российское агентство РБК", сказала 6 января пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. Об извинениях Лукашенко Зеленский до этого впервые рассказал в интервью Лексу Фридману.

У Лукашенко отрицают, что он приносил извинения Зеленскому - мол, наоборот, напирал на ответственность украинского президента за гибель людей. Фото: president.gov.by

"Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что", — сказала Эйсмонт.

Она добавила, что разговор между Лукашенко и Зеленским вскоре после начала войны "состоялся исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына белорусского президента Николая", у которого в телефоне был личный контакт Зеленского.

По словам Эйсмонт, во время разговора с Зеленским Лукашенко предлагал ему начать переговоры с Россией. Якобы в первую очередь незаконный белорусский диктатор говорил о том, что конфликт разгорелся "на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему придется больше, чем кому-либо отвечать за гибель людей".

Владимир Зеленский в интервью подкастеру Лексу Фридману рассказал, что у него состоялся телефонный разговор при свидетелях с Лукашенко в первые дни после российского вторжения в 2022 году. Во время беседы Лукашенко извинялся. А президент Украины ответил Лукашенко, что тот "такой же убийца", как и Путин.

"Он извинялся. И говорил: 'Это не я. С моей территории пускали ракеты и пускал Путин. И я извиняюсь. Ты поверь, Володя, это не я. Я не контролирую, это просто ракеты, это Путин. Я ему говорил, не надо", – рассказал Зеленский.

Как писал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский в интервью Фридману также заявил, что российский правитель Владимир Путин ведет себя совсем по-другому, чем большинство людей. По словам Зеленского, Путин похож на вымершее существо и в современном мире выглядит, как мамонт, к тому же глухой, не обращающий внимания на слова и аргументы собеседников. Ранее Зеленский неоднократно обзывал Путина, в том числе матом — например, назвал его "долбое..." после предложения устроить "дуэль" западной ПВО и российской ракеты "Орешник" над Киевом.

В свою очередь, постоянно обзывающий Зеленского экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что в интервью Фридману президент Украины был неполиткорректен. Медведев заявил, что весь российский народ "презирает Зеленского".