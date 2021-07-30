Василий Нимченко: обвинения в сторону Виктора Медведука являются безосновательными



















Народный депутат Украины, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко сделал заявление о том, что все обвинения в сторону председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведука являются безосновательными. По его мнению, власти продолжают делать все для того, чтобы раскрутить маховик репрессий в отношении политика. Об этом он заявил сегодня, 30 июля, перед Киевским апелляционным судом, где проходит рассмотрение апелляции на решение Печерского райсуда города Киева, продлившего домашний арест председателю Политсовета ОПЗЖ Медведчуку.

Нимченко считает безосновательными обвинения в сторону Медведчука. Фото из открытых источников

Депутат также отметил, что все ожидают справедливый суд, а не решение суда.

"Очень печально, что судьи не пользуются нормой прямого действия Конституции, это статья 129, что судья независимый и руководствуется верховенством права. Право – это, в том числе и право Медведчука, его право на неприкосновенность, независимость, на действие принципа презумпции невиновности. Но это все попирается, это все, к сожалению, идет с Банковой", ‒ сказал Нимченко.



"Вы видите, что парализовали Конституционный Суд. Власть не пойдет ни на какие переговоры, ни на какие соглашения, тем более на сотрудничество в интересах народа. Потому что оппозиция, наша политическая сила – ОПЗЖ ‒ изложила всю стратегию, четыре направления, в том числе индустриализация, мир, социальная защита граждан. Но на это не идет власть, им это невыгодно", ‒ продолжил нардеп.

Василий Нимченко считает, что вопрос о мирном урегулировании конфликта украинская власть решает совершенно не так, как это было изложено в Париже и со стороны Байдена и Меркель.

"Повторюсь, мы рассчитываем не на решение суда, а на справедливый суд, когда должно быть прекращение производства по делу из-за отсутствия состава преступления в действиях Виктора Владимировича. Другого законного пути нет", ‒ подытожил член фракции ОПЗЖ.





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