logo
Русский Українська

BTC/USD

38808.76

ETH/USD

2338.85

LTC/USD

137.00

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Василий Нимченко: обвинения в сторону Виктора Медведука являются безосновательными
commentss НОВОСТИ Все новости

Василий Нимченко: обвинения в сторону Виктора Медведука являются безосновательными

Нардеп отметил, что политическая сила ОПЗЖ рассчитывает не на решение суда, а на справедливый суд

сегодня, 15:17
Автор:

Станислав Молчанов








Народный депутат Украины, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко сделал заявление о том, что все обвинения в сторону председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведука являются безосновательными. По его мнению, власти продолжают делать все для того, чтобы  раскрутить маховик репрессий в отношении политика. Об этом он заявил сегодня, 30 июля, перед Киевским апелляционным судом, где проходит рассмотрение апелляции на решение Печерского райсуда города Киева, продлившего домашний арест председателю Политсовета ОПЗЖ Медведчуку. 

Василий Нимченко: обвинения в сторону Виктора Медведука являются безосновательными

Нимченко считает безосновательными обвинения в сторону Медведчука. Фото из открытых источников

Депутат также отметил, что все ожидают справедливый суд, а не решение суда. 

"Очень печально, что судьи не пользуются нормой прямого действия Конституции, это статья 129, что судья независимый и руководствуется верховенством права. Право – это, в том числе и право Медведчука, его право на неприкосновенность, независимость, на действие принципа презумпции невиновности. Но это все попирается, это все, к сожалению, идет с Банковой", ‒ сказал Нимченко. 

"Вы видите, что парализовали Конституционный Суд. Власть не пойдет ни на какие переговоры, ни на какие соглашения, тем более на сотрудничество в интересах народа. Потому что оппозиция, наша политическая сила – ОПЗЖ ‒ изложила всю стратегию, четыре направления, в том числе индустриализация, мир, социальная защита граждан. Но на это не идет власть, им это невыгодно", ‒ продолжил нардеп.

Василий Нимченко считает, что вопрос о мирном урегулировании конфликта украинская власть решает совершенно не так, как это было изложено в Париже и со стороны Байдена и Меркель. 

"Повторюсь, мы рассчитываем не на решение суда, а на справедливый суд, когда должно быть прекращение производства по делу из-за отсутствия состава преступления в действиях Виктора Владимировича. Другого законного пути нет", ‒ подытожил член фракции ОПЗЖ.


Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что, посол Китая в Украине поддерживает сближение Киева и Москвы, общаясь с Виктором Медведчуком, а также о том, что Украина теряет имидж на международной арене из-за дела Медведчука. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eTAOz1QObkA
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ