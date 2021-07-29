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Главная Новости Политика внутренняя политика Посол Китая в Украине поддерживает сближение Киева и Москвы, общаясь с Виктором Межведчуком
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Посол Китая в Украине поддерживает сближение Киева и Москвы, общаясь с Виктором Межведчуком

КНР по-прежнему заинтересована в Украине, но активно вкладываться Пекин в нее будет только после того, как Киев вновь возьмет пророссийский курс

сегодня, 15:57
Автор:

Станислав Молчанов

В Китае дали понять, что не заинтересованы сотрудничать с нынешним прозападным руководством Украины.

Посол Китая в Украине поддерживает сближение Киева и Москвы, общаясь с Виктором Межведчуком

Виктор Медведчук - фото: из открытых источников

Планы властей, касаемо изменения политического вектора развития страны и совершения разворота от Запада к Востоку, оказались разрушены. Правительство Китая дало понять, что не собирается сотрудничать с нынешним правительством Украины. Китайская народная республика все еще проявляет интерес к Украине, однако активно вкладываться в нее Пекин будет готов только после того, как Киевом будет взят пророссийский курс. 

Посол Китая в Украине активно поддерживает общение с оппозиционным политиком и главой политсовета партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком, который на данный момент находится под арестом. Это, по мнению политического аналитика Юрия Дудкина, и является подтверждением вышесказанного. Он также напомнил в эфире одного из украинских каналов, что недавно китайский дипломат Фань Сяньжун отправил лидеру ОПЗЖ письмо, в котором отметил, что надеется на дружеское сотрудничество и укрепление отношений между Украиной и Китаем в будущем. По мнению аналитика, это можно считать настоящим ударом по планам властей.

"Посол Китая в Украине пишет личное письмо Виктору Медведчуку, который находится под домашним арестом и обвиняется, я подчеркиваю, в государственной измене. Причем в этом письме черным по белому сказано: "Я надеюсь, что в будущем мы, Китай и Украина, будем совместно сотрудничать. Это он пишет Медведчуку. Тут уже никакие намеки расшифровывать не нужно. Понятно, о чем китайцы мечтают", — заявил Юрий Дудкин.

Дудкин также отмечает, что за последнее время это уже не первая "политическая пощечина", которую получил Киев. Ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии также проявил желание встретиться с лидерами оппозиции, а не с официальным руководством страны. Со слов эксперта, по всей видимости, Будапешт всерьез не воспринимает нынешнее правительство Украины и, возможно. надеется на скорую смену власти в стране. 

"Очередная пощечина. Министр иностранных дел Венгрии встречается с оппозицией. Вы представляете, какая это оплеуха? То есть министр иностранных дел должен встретиться вначале с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а потом с президентом Зеленским, если тот пожелает. А вопросов у Венгрии к Украине масса, причем они назрели уже несколько лет назад. И Венгрия уже использует соответствующие меры и в ЕС, и в НАТО, потому что является полноправным членом этих двух альянсов. Венгры тоже делают свою ставку на ОПЗЖ, хоть и негласную.
Венгры, как и китайцы, делают это очень тонко", — уверен Юрий Дудкин.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Украина теряет имидж на международной арене из-за дела Медведчука, а также о том, что Журавский высказался о переносе апелляции по делу Медведчука.


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Источник: https://112ua.tv/mnenie/posol-kitaya-v-ukraine-obshhaetsya-s-medvedchukom-podderzhivaya-sblizhenie-kieva-i-moskvy-585935.html
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