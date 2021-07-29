Посол Китая в Украине поддерживает сближение Киева и Москвы, общаясь с Виктором Межведчуком

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Станислав Молчанов
В Китае дали понять, что не заинтересованы сотрудничать с нынешним прозападным руководством Украины.
Виктор Медведчук - фото: из открытых источников
Планы властей, касаемо изменения политического вектора развития страны и совершения разворота от Запада к Востоку, оказались разрушены. Правительство Китая дало понять, что не собирается сотрудничать с нынешним правительством Украины. Китайская народная республика все еще проявляет интерес к Украине, однако активно вкладываться в нее Пекин будет готов только после того, как Киевом будет взят пророссийский курс.
Посол Китая в Украине активно поддерживает общение с оппозиционным политиком и главой политсовета партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком, который на данный момент находится под арестом. Это, по мнению политического аналитика Юрия Дудкина, и является подтверждением вышесказанного. Он также напомнил в эфире одного из украинских каналов, что недавно китайский дипломат Фань Сяньжун отправил лидеру ОПЗЖ письмо, в котором отметил, что надеется на дружеское сотрудничество и укрепление отношений между Украиной и Китаем в будущем. По мнению аналитика, это можно считать настоящим ударом по планам властей.
Дудкин также отмечает, что за последнее время это уже не первая "политическая пощечина", которую получил Киев. Ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии также проявил желание встретиться с лидерами оппозиции, а не с официальным руководством страны. Со слов эксперта, по всей видимости, Будапешт всерьез не воспринимает нынешнее правительство Украины и, возможно. надеется на скорую смену власти в стране.
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