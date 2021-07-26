Украина теряет имидж на международной арене из-за дела Медведчука

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Станислав Молчанов
Виктор Медведчук был прав, когда говорил о том, что для эффективной работы судебной системы в стране не нужны какие-то специальные реформы, просто закон должен быть один для всех. Об этом заявил украинский журналист и блогер Руслан Коцаба, сообщает 112.
Виктор Медведчук - фото из открытых источников
Коцаба считает, что дело Медведчука негативно влияет на международный имидж Украины.
Журналист уверен, что дело Медведчука бесперспективное, и как бы не затягивался процесс, в результате все развалится.
Кроме того он подчеркнул, что действующая власть поступает очень недальновидно, потому что, работать вместе с Виктором Медведчуком было бы эффективней, чем против него.
Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО назначить санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
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