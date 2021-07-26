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Главная Новости Политика внутренняя политика Украина теряет имидж на международной арене из-за дела Медведчука
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Украина теряет имидж на международной арене из-за дела Медведчука

Политический эксперт рассказал о последствиях суда над Медведчуком

сегодня, 12:30
Автор:

Станислав Молчанов

Виктор Медведчук был прав, когда говорил о том, что для эффективной работы судебной системы в стране не нужны какие-то специальные реформы, просто закон должен быть один для всех. Об этом заявил украинский журналист и блогер Руслан Коцаба, сообщает 112.

Украина теряет имидж на международной арене из-за дела Медведчука

Виктор Медведчук - фото из открытых источников

Коцаба считает, что дело Медведчука негативно влияет на международный имидж Украины.

"Виктор Медведчук, как государственник, болеет за то, что на международном уровне имидж Украины падает, мы перестаем быть страной, где правит закон. Он же предлагал очень простой рецепт: не надо никаких реформ, просто надо, чтобы был закон один для всех", – отметил Коцаба.

Журналист уверен, что дело Медведчука бесперспективное, и как бы не затягивался процесс, в результате все развалится.

"Никаких доказательств нет, дело все равно рассыплется, лопнет, как мыльный пузырь. И, соответственно, Виктор Медведчук от этого в электоральном плане только выиграет", – сказал Руслан Коцаба.

Кроме того он подчеркнул, что действующая власть поступает очень недальновидно, потому что, работать вместе с Виктором Медведчуком было бы эффективней, чем против него.

"Медведчук может быть эффективным как при власти, мы помним времена Кучмы, когда он руководил его Администрацией, и это были не худшие времена для Украины, так и в оппозиции", – констатировал журналист.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО назначить санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 


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Источник: https://112ua.tv/politika/kocaba-medvedchuk-boleet-za-to-chto-imidzh-ukrainy-na-mezhdunarodnom-urovne-stremitelno-padaet-585592.html
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