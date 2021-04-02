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«Вакцина от российского агрессора»: Порошенко отреагировал на беседу Зеленского и Байдена

Экс-президент считает, что поддержка Байдена поможет Украине в борьбе с Россией

сегодня, 20:17
Автор:

Вечканова Елена

Сегодня украинское информпространство пестрит информацией о наконец-то состоявшемся диалоге на уровне глав украинского и американского государств. Своей реакцией на беседу Владимира Зеленского и Джозефа Байдена поделился также и пятый президент Украины Петр Порошенко.

«Вакцина от российского агрессора»: Порошенко отреагировал на беседу Зеленского и Байдена

Порошенко прокомментировал разговор Зеленского и Байдена. Фото из открытых источников

По мнению политика, контакт Байдена с украинской властью лишний раз подтверждает важность партнерства между двумя государствами. Также это свидетельствует о реальной поддержке Украины Штатами во время российско-украинской войны на Донбассе.

Порошенко уверен, что своим звонком Зеленскому Джо Байден "вакцинировал" украинскую борьбу против агрессии Российской Федерации. Такое быстрое реагирование на эскалацию военного конфликта должно стать четким сигналом Путину. По словам Петра Порошенко, президенту России не стоит рассчитывать на возможную победу над украинской армией или надеяться на возможную капитуляцию нашей власти.

Огромное значение звонок, считает экс-президент, имеет и для центральных украинских политиков. Международные партнеры, по определению Порошенко, ожидают проведения качественных реформ в Украине и подготовки четкого антикоррупционного управления. Петр Порошенко говорит, что налаженный диалог со Штатами поможет украинскому государству лучше справиться с развитием демократии в стране, без сосредоточия власти в одних руках.

Несмотря на то, что телефонная беседа произошла после трагической гибели украинских солдат на Донбассе, Порошенко подчеркнул её важность. В заключении политик добавил, что в будущем Украину ждет еще очень много сложной, но необходимой работы.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как оценивают разговор Байдена и Зеленского, а также темы, поднятые президентами, отечественные эксперты.

Также на портале можно узнать, о чем 2 апреля беседовали глава Российской Федерации Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.


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Источник: https://t.me/PresidentPoroshenko/1696
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