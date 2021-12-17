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В Украину прибыл член нового правительства Германии: что будут обсуждать

Тобиас Линднер приехал в Украину обсудить совместное противодействие российской агрессии

сегодня, 10:26
Автор:

Людмила Слободенюк
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О приезде в столицу госминистра иностранных дел Германии Тобиаса Линднера сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он выразил надежду на поддержку Германии в военном вопросе и противодействии агрессии России. Об этом посол написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

В Украину прибыл член нового правительства Германии: что будут обсуждать

Тобиас Линднер и Андрей Мельник, фото из Twitter

"Член нового правительства Германии, госминистр МИД Тобиас Линднер (Зеленые) прибыл только в Украину. Это его первый визит. Ожидаем немецкую практическую помощь — в т.ч. военную — для предотвращения новой агрессии России и освобождения оккупированных Крыма и Донбасса", — написал Андрей Мельник в Twitter.

Как сообщалось ранее, министром министерства иностранных дел (МИД) Германии в новом правительстве Шольца стала Анналена Бербок от партии "Зеленых". Именно она 12 декабря высказалась категорически против ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". По ее мнению, газопровод не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства, и именно этот вопрос должен быть на первом месте. После ее заявления цена на газ на европейском рынке взлетела практически до 1400 долларов за тысячу кубометров.

после заявления Бербок цены на газ на европейских рынках взлетели почти до 1400 долларов за тысячу кубометров.

Источник: https://politics.comments.ua/ru/news/foreign-policy/ekspert-pro-zayavu-berbok-putinu-zaproponuyut-prodati-pivnichniy-potik-2-689940.html
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Ранее стало известно, что германский энергетический регулятор не гарантирует сертификацию газопровода раньше первой половины 2022 года.

Ранее "Комментарии" писали о связи запуска "Северного потока-2" с позицией Бербок — Кто возглавит МИД Германии и при чем здесь Северный поток-2

Читайте также: Эксперт о заявлении Бербок: Путину предложат продать Северный поток-2





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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/12/17/7131684/
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