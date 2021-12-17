В Украину прибыл член нового правительства Германии: что будут обсуждать

О приезде в столицу госминистра иностранных дел Германии Тобиаса Линднера сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он выразил надежду на поддержку Германии в военном вопросе и противодействии агрессии России. Об этом посол написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Тобиас Линднер и Андрей Мельник, фото из Twitter

"Член нового правительства Германии, госминистр МИД Тобиас Линднер (Зеленые) прибыл только в Украину. Это его первый визит. Ожидаем немецкую практическую помощь — в т.ч. военную — для предотвращения новой агрессии России и освобождения оккупированных Крыма и Донбасса", — написал Андрей Мельник в Twitter.

Как сообщалось ранее, министром министерства иностранных дел (МИД) Германии в новом правительстве Шольца стала Анналена Бербок от партии "Зеленых". Именно она 12 декабря высказалась категорически против ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". По ее мнению, газопровод не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства, и именно этот вопрос должен быть на первом месте. После ее заявления цена на газ на европейском рынке взлетела практически до 1400 долларов за тысячу кубометров.





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© Comments.ua после заявления Бербок цены на газ на европейских рынках взлетели почти до 1400 долларов за тысячу кубометров.Источник: https://politics.comments.ua/ru/news/foreign-policy/ekspert-pro-zayavu-berbok-putinu-zaproponuyut-prodati-pivnichniy-potik-2-689940.html © Comments.ua

Ранее стало известно, что германский энергетический регулятор не гарантирует сертификацию газопровода раньше первой половины 2022 года.



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