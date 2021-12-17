В Украину прибыл член нового правительства Германии: что будут обсуждать

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Людмила Слободенюк
О приезде в столицу госминистра иностранных дел Германии Тобиаса Линднера сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он выразил надежду на поддержку Германии в военном вопросе и противодействии агрессии России. Об этом посол написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".
Тобиас Линднер и Андрей Мельник, фото из Twitter
Как сообщалось ранее, министром министерства иностранных дел (МИД) Германии в новом правительстве Шольца стала Анналена Бербок от партии "Зеленых". Именно она 12 декабря высказалась категорически против ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". По ее мнению, газопровод не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства, и именно этот вопрос должен быть на первом месте. После ее заявления цена на газ на европейском рынке взлетела практически до 1400 долларов за тысячу кубометров.
Ранее стало известно, что германский энергетический регулятор не гарантирует сертификацию газопровода раньше первой половины 2022 года.
Ранее "Комментарии" писали о связи запуска "Северного потока-2" с позицией Бербок — Кто возглавит МИД Германии и при чем здесь Северный поток-2
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