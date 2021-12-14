logo

BTC/USD

46988.74

ETH/USD

3768.82

LTC/USD

145.27

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

30.73

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Эксперт о заявлении Бербок: Путину предложат продать Северный поток-2
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт о заявлении Бербок: Путину предложат продать Северный поток-2

Новая глава МИД ФРГ Анналена Бербок дала понять, что запуск "Северного потока-2" состоится еще не скоро

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел Германии от "зеленых" Анналена Бербок заявила, что не видит оснований для запуска "Северного потока-2" на текущих условиях. Это очень важное для Украины заявление. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказала нардеп Инна Совсун.

Эксперт о заявлении Бербок: Путину предложат продать Северный поток-2

Северный поток-2. ФОТО: ANGI.RU

"Когда глава немецкого МИД говорит о "действующих условиях" — речь идет о монопольном контроле над газопроводом со стороны Газпрома. Ведь эта монополия прямо противоречит директивам ЕС. Почему часть европейцев думает, что это будет гарантировать безопасность поставок – за пределами моего понимания. Ведь ясно, что за эти поставки придется заплатить очень дорого. И деньгами, и принципами", – отметила нардеп.

Она добавляет, после заявления Бербок цены на газ на европейских рынках взлетели до почти 1400 долларов за тыс. кубометров. Рынок понимает, что Путин будет и дальше ограничивать поставки в Европу, чтобы добиться своего – сертификации "Северного потока-2" на выгодных ему условиях. Если европейцы сейчас поддадутся этому шантажу, то, возможно, разрешат свою проблему в краткосрочной перспективе. Но в конечном итоге окажутся в полной кабальной зависимости от Путина на годы.

В свою очередь политический эксперт Павел Бондаренко считает, что заявление Бербок о том, что "Северный поток-2" не может быть запущен из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства на простом языке означает, что "СП-2" должен принадлежать европейской (немецкой) фирме. Скорее всего, Путину предложат продать "Северный поток-2" крупнейшей немецкой энергетической компании, или созданному западными компаниями консорциуму.

"Возможно, Москве оставят какой-нибудь миноритарный пакет акций, а возможно нет. Торги могут длиться годами и все это время "СП-2" будет пустовать, принося Кремлю только убытки по его удержанию и выплате кредитов. И Путину возразить будет тяжело, ведь это лишь в его царстве-государстве законы исправляются в соответствии с желанием царя. Плюс не следует забывать, что "СП-2" финансировался также и европейцами, поэтому они имеют на него все права", – отметил Павел Бондаренко.

Читайте также на портале "Комментарии" — в МИД Германии внезапно заявили о невозможности запуска "Северного потока-2".



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/urtab/posts/4549137828526914
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!