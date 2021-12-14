Эксперт о заявлении Бербок: Путину предложат продать Северный поток-2

Министр иностранных дел Германии от "зеленых" Анналена Бербок заявила, что не видит оснований для запуска "Северного потока-2" на текущих условиях. Это очень важное для Украины заявление. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказала нардеп Инна Совсун.

Северный поток-2. ФОТО: ANGI.RU

"Когда глава немецкого МИД говорит о "действующих условиях" — речь идет о монопольном контроле над газопроводом со стороны Газпрома. Ведь эта монополия прямо противоречит директивам ЕС. Почему часть европейцев думает, что это будет гарантировать безопасность поставок – за пределами моего понимания. Ведь ясно, что за эти поставки придется заплатить очень дорого. И деньгами, и принципами", – отметила нардеп.

Она добавляет, после заявления Бербок цены на газ на европейских рынках взлетели до почти 1400 долларов за тыс. кубометров. Рынок понимает, что Путин будет и дальше ограничивать поставки в Европу, чтобы добиться своего – сертификации "Северного потока-2" на выгодных ему условиях. Если европейцы сейчас поддадутся этому шантажу, то, возможно, разрешат свою проблему в краткосрочной перспективе. Но в конечном итоге окажутся в полной кабальной зависимости от Путина на годы.

В свою очередь политический эксперт Павел Бондаренко считает, что заявление Бербок о том, что "Северный поток-2" не может быть запущен из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства на простом языке означает, что "СП-2" должен принадлежать европейской (немецкой) фирме. Скорее всего, Путину предложат продать "Северный поток-2" крупнейшей немецкой энергетической компании, или созданному западными компаниями консорциуму.

"Возможно, Москве оставят какой-нибудь миноритарный пакет акций, а возможно нет. Торги могут длиться годами и все это время "СП-2" будет пустовать, принося Кремлю только убытки по его удержанию и выплате кредитов. И Путину возразить будет тяжело, ведь это лишь в его царстве-государстве законы исправляются в соответствии с желанием царя. Плюс не следует забывать, что "СП-2" финансировался также и европейцами, поэтому они имеют на него все права", – отметил Павел Бондаренко.

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