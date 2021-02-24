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В Украине назвали главное условие для окончания войны на Донбассе

Москва заводит переговоры в тупик

сегодня, 13:30
Автор:

Гриниченко Дима

Украинская делегация в Организации объединенных наций рассказала о том, каким является главное условие для того, чтобы закончить вооруженный конфликт на Донбассе. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, передает издание "Укринформ".

В Украине назвали главное условие для окончания войны на Донбассе

Фото: Google

По словам Кислицы, Россия должна согласиться на доработку согласованных решений трёхсторонней контактной группы, однако в Кремле отказываются это делать.

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН представитель Украины заявил, что для того, чтобы закончить войну на Донбассе, в России должны официально признать, что они являются одной из сторон конфликта.

Кислица подчеркнул, что недопустимо говорить о России, как о посреднике. Он отметил, что глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук представлял список шагов по урегулированию конфликта, которые сделала Украина, чтобы разрешить войны мирным путем.

Украинский дипломат заявил, что несмотря на все усилия нашей стороны, работа ТКГ заблокирована представителями России из-за того, что Москва отказывается дорабатывать решения, которые согласовали эксперты.

Представитель Украины также отметил, что российские боевики постоянно устраивают провокации на фронте и срывают режим прекращения огня, применяя оружие, которое запрещено Минскими соглашениями.

Справка: с апреля 2014 года на Донбассе продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, при участии регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали о новых санкциях США против России.

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Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/2402-ukraina-v-oon-rasskazala-ob-uslovii-resheniya-konflikta-na-donbasse


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Источник: https://www.ukrinform.ua
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