В ТКГ заявили о радикальных способах решения войны на Донбассе

Глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук сделал громкое заявление о войне на Донбассе и сообщил о возможных радикальных решений со стороны нашего государства. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, Украина будет делать радикальные шаги, если Россия будет блокировать работу переговорной площадки в Минске и сделает ситуацию тупиковой. Он отметил, что речь не идет именно о силовом сценарии.

Первый президент заявил, что Россия не проявляет никакого конструктива в переговорном процессе по войне на Донбассе. Он отметил, что если россияне продолжат не признавать себя стороной конфликта, то из этой ситуации придется выходить радикально.

Глава украинской делегации сообщил, что наша страна готова к выполнению достигнутых договоренностей, однако прогресса все равно нет.

Радикальными шагами Кравчук назвал попытки изменения подходов и документов, которые должны будут сдвинуть процесс переговоров с мертвой точки для того, чтобы двигаться вперед.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает и называет себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства её прямого вторжения на территорию Украины. Война на Донбасе продолжается по сей день.

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