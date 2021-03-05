Кого украинцы готовы выбрать новым Президентом: рейтинг

Стало известно, кого украинцы готовы выбрать новым главой государства, если бы выборы Президента прошли в конце февраля 2021 года. Об этом сообщили в Социологической группе "Рейтинг", ссылая на данные свежего социального опроса граждан.

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Сообщается, что в случае проведения выборов президента Украины в конце февраля наибольшее количество голосов ушло бы действующему главе государства Владимиру Зеленскому, а именно – 22,5%. За месяц рейтинг президента немного снизился, в конце февраля его поддерживало 23,1% граждан.

Пятый президент Украины Петр Порошенко получил бы 14,6% голосов избирателей. Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Юрий Бойко получил бы 11,6% голосов.

Бывшего премьер-министра Украины и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко поддержали бы 11,1% украинцев. За бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Игоря Смешко проголосовало бы 8% граждан. Экс-глава правительства Владимир Гройсман получил бы 6,6% голосов.

Остальные политики в рейтинге президентских выборов набрали меньше 5% голосов избирателей, среди них Евгений Мусаев, Олег Ляшко, Дмитрий Разумков, Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Кира Рудык и Олег Тягнибок.

Справка: действующий глава государства Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины в 2019 году, набрав во втором туре 73% голосов избирателей. Его оппонентом во втором туре был экс-президент Петр Порошенко, которого поддержало 25% граждан.

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