В ТКГ заявили, что эта война с Россией не последняя для Украины

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Гриниченко Дима
Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сегодняшняя война на Донбассе между Украиной и Россией не является последней. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".
Фото: Google
По словам Арестовича, сейчас в мире начнется период, когда все будут воевать портив всех. Он сказал, что в сегодняшнем мире информационное противостояние заменяет собой военной.
Он отметил, что мировое сообщество пришло в движение, и началась война в серых зонах, как минимум до 2035 года. Арестович подчеркнул, что наша страна, которая находится на геополитическом переломе не останется в стороне.
Спикер украинской делегации сказал, что сегодняшняя война между Украиной и Россией не является первой и, к сожалению, не будет последней. Стратегической задачей Украины Арестович назвал наращивание силы для того, чтобы потенциальная страна-агрессор понимала, что вести войну против нашей страны настолько дорого, чтобы не рассматривать военный сценарий в принципе.
Он отметил, что подобный расклад сил заставит действовать противника экономическими, дипломатическими и информационными методами, которые также несут опасность, однако не такую, какую несет военное противостояние.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что будут обсуждать США и Китай.
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