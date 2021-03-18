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В ТКГ заявили, что эта война с Россией не последняя для Украины

Арестович сказал, что в мире наступает война всех против всех

сегодня, 12:05
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сегодняшняя война на Донбассе между Украиной и Россией не является последней. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

В ТКГ заявили, что эта война с Россией не последняя для Украины

Фото: Google

По словам Арестовича, сейчас в мире начнется период, когда все будут воевать портив всех. Он сказал, что в сегодняшнем мире информационное противостояние заменяет собой военной. 

Он отметил, что мировое сообщество пришло в движение, и началась война в серых зонах, как минимум до 2035 года. Арестович подчеркнул, что наша страна, которая находится на геополитическом переломе не останется в стороне. 

Спикер украинской делегации сказал, что сегодняшняя война между Украиной и Россией не является первой и, к сожалению, не будет последней. Стратегической задачей Украины Арестович назвал наращивание силы для того, чтобы потенциальная страна-агрессор понимала, что вести войну против нашей страны настолько дорого, чтобы не рассматривать военный сценарий в принципе. 

Он отметил, что подобный расклад сил заставит действовать противника экономическими, дипломатическими и информационными методами, которые также несут опасность, однако не такую, какую несет военное противостояние.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что будут обсуждать США и Китай.

Читайте также, устроит ли Россия полномасштабную войну на Донбассе. 


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua
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