Встреча в Анкоридже: что обсудят США и Китай и при чем тут Украина

Одним из главных событий мировой политики первого квартала 2021 года станут запланированные на 18 марта переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана с министром иностранных дел Китая Ваном И и главой отдела по международным связям Компартии КНР Яном Цзечи. Переговоры состоятся в городе Анкоридж, штат Аляска.



Переговоры в Анкоридже. Фото: Reuters

Жесткий разговор между Китаем и США

Исходя из заявлений американских чиновников за неделю до переговоров в Анкоридже, складывается впечатление, что США не питают надежд на достижение нормализации в отношениях с Китаем. Америка собирается вести переговоры с позиции силы и требовать от своего геополитического оппонента пойти на попятную по проблемным вопросам двусторонних отношений. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что американские чиновники выразят беспокойство по поводу вызовов, исходящих от Китая, для безопасности и ценностей США, а также их партнеров, и подтвердят приверженность системе международных отношений на основе верховенства права, свободе и открытости Азиатско-Тихоокеанского региона.

Компартия КНР нарушает права человека в Синцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете, а также ограничивает автономию Гонконга. Администрация Байдена считает, что Пекин устроил геноцид уйгуров. В Синцзяне существуют специальные лагеря по перевоспитанию уйгуров, казахов и других мусульман, где практикуется принудительный труд и насаждение коммунистической идеологии. Таким образом, Пекин противодействует экстремистской организации "Исламское движение Восточного Туркестана", выступающей за создание теократического государства на территории региона.

Китай настойчиво гнет свою линию в территориальных спорах со странами АСЕАН вокруг островов Спратли и Парасельского архипелага в Южно-Китайском море, где создает искусственные острова, проводит милитаризацию существующих атоллов, создает препятствия свободе международного судоходства. Военные корабли Китая проводят маневры вблизи островов Сенкаку, принадлежность которых оспаривается с Японией. КНР считает частично признанное государство Тайвань своей отколовшейся провинцией и грозит применением силы, если власти острова продолжат курс на независимость. В прошлом году на оспариваемых приграничных участках китайские военные убили 20 индийских пограничников.

Цель США – сдерживание своего главного конкурента, который постепенно замыкает на себе весь Азиатско-Тихоокеанский регион, где американцы доминировали со времен окончания Второй Мировой войны. Глава Тихоокеанского командования, адмирал Филипп Дэвидсон считает, что США теряют преимущество в регионе, а система сдерживания подорвана из-за динамичной военной экспансии Китая. В 2019 году Поднебесная потратила на оборону 253,5 млрд долларов и сейчас занимает второе место в мире после США по военным расходам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан обещали привлечь Китай к ответственности за нарушение международного порядка и заплатить за это. В то же время они собираются очертить во время переговоров сферы, в которых США интересно работать с Китаем. Среди них – защита климата и урегулирование торговых споров.

Ожидания экспертов от переговоров в Анкоридже

Мнение экспертов по поводу вероятных результатов переговоров в Анкоридже разделилось. Аналитик Кевин Рудд уверен, что в отношениях США и Китая будет расти напряженность и конкуренция. Китай не станет идти на попятную, уступать американцам и играть по их правилам. Ван И назвал абсурдными обвинения американцев в геноциде уйгуров, а Ян Цзечи призвал администрацию Байдена отойти от политики давления, которую проводил экс-президент Дональд Трамп. Пекин настаивает на том, что беспорядки в Гонконге – это внутренний, а не международный вопрос.

Независимый политический аналитик Терри Хейнс, напротив, допускает, что переговоры в Анкоридже станут предвестником холодного мира в американо-китайских отношениях, и что они будут напоминать "Большую игру" – конкуренцию между Россией и Великобританией в 19 веке в Центральной и Южной Азии, на Южном Кавказе, а не "холодную войну" между СССР и США.

"Большая игра" проявлялась в поддержке Лондоном оппонентов Москвы в локальных конфликтах в указанных регионах. "Холодная война" была глобальным геополитическим противостоянием и характеризовалась не только поддержкой СССР и США противоборствующих сторон в локальных конфликтах, но и гонкой ядерных вооружений, а также разделением всего мира по идеологическому признаку на капиталистический и социалистический лагерь.

Другого мнения придерживается Президент аналитического "Центра Китая и глобализации" Ван Хуияо. Он считает, что власти Китая попробуют поторговаться со США и предложат закрыть глаза на нарушения прав человека в обмен на сотрудничество в интересующих американцев сферах. В частности, министр иностранных дел Китая Ван И выразил заинтересованность работать с администрацией Байдена, но для начала потребовал отменить бессмысленные ограничительные меры, которые мешают сотрудничеству, имея в виду импортные пошлины введенные в годы президентства Дональда Трампа.

Цели Китая и США

Переговоры в Анкоридже нужны США для подтверждения факта, что договориться с китайцами невозможно, а язык дипломатии нужно подкрепить экономическим давлением и игрой мускулами вместе с региональными партнерами. С их помощью США хотят выразить протест экспансионизму Китая. Перед встречей в Анкоридже госсекретарь Энтони Блинкен вместе с министром обороны Ллойдом Остином посетит Японию и Южную Корею, где подтвердит намерение США укреплять альянсы с союзниками. Пока Блинкен и Салливан будут общаться с китайскими дипломатами, глава Пентагона посетит Индию – основного оппонента КНР в Азии.

За неделю до американо-китайских переговоров в Анкоридже президент США Джо Байден провел первый в истории саммит глав государств форума безопасности "Квадритераль" (США, Австралия, Япония, Индия). Изначально он создавался как переговорная площадка в период ликвидации последствий цунами в середине нулевых, а сейчас рассматривается чуть ли не как потенциальный военно-политический альянс для сдерживания могущества Китая. Время от времени страны участницы "Квадритераля" проводят военно-морские маневры.

Однако директор азиатских исследований Университета Темпл Джефф Кингстон и аналитики Фонда Карнеги Эван Фейгенбаум и Джеймс Швемляйн сомневаются в том, что США смогут построить на базе "Квадритераля" военно-политический альянс, сопоставимый с НАТО.

Эксперты считают, что страны-участницы, прежде всего Япония, продолжают рассматривать "Квадритераль" как переговорную площадку, и не готовы к серьезным инвестициям в сфере обороны, экономической и экологической безопасности. По их мнению, одних военных учений недостаточно, чтобы сдерживать Китай.

На минувшем саммите лидеров "Квадритераля" в режиме видеоконференции основное внимание уделялось не Китаю, а сотрудничеству в сфере борьбы с коронавирусом. Впрочем, даже если в Азиатско-Тихоокеанском регионе появится новое НАТО, то этого недостаточно, чтобы положить Китай на лопатки. Поднебесная достигла колоссальной экономической взаимной зависимости с американскими партнерами.

Внештатный старший научный сотрудник аналитического центра "Атлантический совет" Хунг Тран полагает, что Китай создаст масштабное экономическое пространство со своими торговыми правилами и стандартами без участия США и ЕС, углубит раскол среди членов Всемирной торговой организации благодаря торговому соглашению "Всестороннее региональное экономическое партнерство" (ВРЭП), а также логистической и инфраструктурной инициативе "Один пояс, один путь".

ВРЭП – это подписанное в ноябре 2020 года соглашение о зоне свободной торговли Китая и 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые представляют 30% мирового ВВП, включая Японию, Австралию, Новую Зеландию. С 2013 года КНР потратила 575 млрд долларов на кредиты и инвестиции в рамках логистической и инфраструктурной инициативы "Один пояс, один путь", в которой участвуют более 130 стран. Китай – крупнейший торгово-экономический партнер ЕС.

Торгово-экономическое партнерство США и Китая

Даже администрация Байдена не собирается списывать КНР со счетов и низводить в разряд "стран-изгоев" вроде Северной Кореи, Ирана или Венесуэлы. Китай – третий торгово-экономический партнер США после Канады и Мексики, который инвестировал в американскую экономику свыше 600 млрд долларов. Разрывать такие отношения невыгодно.

На руку китайцам играет и тот факт, что американцы добровольно отказались от роли проводника свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сотрудник Института современных азиатских исследований Даисуке Акимото скептические оценивает перспективы возвращения США в торговое соглашение "Транс-Тихоокеанское партнерство", участники которого представляют 15% мирового ВВП. США вышли из договора в 2017 году по инициативе Трампа. Акимото допускает, что участие в этом соглашении обойдется США сокращением производства внутри страны, несмотря на активизацию торговли со странами-участницами.

К тому же, нарушение прав человека – это не лучший повод для давления на авторитарное государство, которое в разных формах существует 5 тыс. лет. Права человека и незрелость демократических институтов существуют в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая и те, которые Америка считает своими региональными партнерами (Индия, Таиланд или Филиппины).

Последствия встречи в Анкоридже для Украины

Помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Хэлви считает, что в нынешних условиях государства стоят перед выбором между свободным и открытым международным порядком или авторитарным и закрытым, который продвигает Пекин.

По его мнению, КНР пытается преобразовать мир в соответствии со своей авторитарной моделью развития и национальными интересами. Учитывая, что Украина участвует в инициативе "Один пояс, один путь", то напутствие Хэлви касается и нас. Особенно, если после встречи в Анкоридже американо-китайские отношения будут ухудшаться.

Вашингтон бдительно следит за украинско-китайскими отношениями и пресекает всякие сделки, которые могут представлять угрозу американской безопасности. Администрация Трампа помешала продаже украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич" китайской компании. В основу современной палубной авиации и первого авианосца КНР легли купленные в Украине прототипы, доставшиеся в наследство от СССР. Сегодня через территорию Украину проходят маршруты контейнерных поездов из Китая в Европу.

Понимая зависимость Украины от кредитов МВФ и поддержки США по вопросу блокирования оппозиционных телеканалов, Байден может потребовать от президента Владимира Зеленского прекратить участие в инициативе "Один пояс, один путь", заморозить инвестпроекты с китайскими фирмами. Украина могла бы показать другим странам Европы как подобает поступать союзнику Америки. В инициативе "Один пояс, один путь" участвуют такие страны-члены НАТО как Италия, Хорватия, Болгария, Словения, Румыния, Польша, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия, Албания, Черногория, Македония. Байдену свойственно разделять страны по идеологическому признаку, он любит порассуждать о важности взаимодействия стран с общими ценностями, отдавая должное риторике времен "холодной войны".

Данные опасения могут не оправдаться, но правительство Украины должно быть готово отстаивать свои интересы, даже если они не совпадают с настроениями в Белом Доме. Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Украины. Мы не можем встать на чью-либо сторону в противостоянии США и Китая. Как и США, Китай уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. Исламские экстремисты в Синцзяне представляют угрозу для национальной безопасности Китая как для нас спонсируемые РФ донбасские сепаратисты.

Для нас одинаково приоритетны отношения с двумя странами. С США – в сфере безопасности по линии НАТО и в контексте противостояния с Россией, а с Китаем – в сфере торговли. Если в 2019 году торговый оборот Украины и Китая составил 12,79 млрд долларов, то торговля с США – 3,7 млрд долларов. Украина продает в Китай зерно и металл, а закупает электронику, оборудование. По информации бывшего посла Украины в Китае Олега Демина, с 2003 по 2018 год китайские инвестиции в украинской экономике увеличились до 20 млрд долларов. По данным Офиса торгового представителя США, в 2019 году американские инвестиции в экономике Украины составили 596 млн долларов. Нейтралитет в американо-китайском противостоянии – самая здравая позиция, которой стоит придерживаться команде Зеленского.

Напомним, Джо Байден признал, что считает Китай основным конкурентом США на мировой арене. Президент США подчеркнул, что настроен на сотрудничество с Китаем в основных стратегических вопросах, несмотря на то, что он постоянно бросает вызов безопасности Америки.

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