В ТКГ рассказали, почему Кремль не оставит Украину: "Военные будут гибнуть десятками"

Советник главы Офиса Президента и спикер украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронте и о том, почему Россия никогда не оставит попыток давить на Украину. Об этом он написал на своем канале в Telegram.

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По его словам, международная поддержка Украины будет работать только в том случае, если наша страна будет соблюдать договоренности и не играть на эскалацию конфликта, в том числе и по вопросу соблюдения режима прекращения огня.

Он сказал, что на стратегическом уровне ничего не случается быстро, а минимальным сроком формирования новых мер и форматов является полгода-год.

Также Арестович сказал, что военные будут гибнуть и дальше из-за того, что идет война и украинцам предстоит научиться с этим жить. Он сказал, что Кремль не оставит попыток диктовать свои условия силой.

Он отметил, что причиной этому является то, что Украина не поддается давлению. Также Арестович сказал, что те, кто обвиняет власть в бездействии на фронте играет на руку Кремлю.

Спикер украинской делегации подчеркнул, что в периоды обострения на фронте военные будут гибнуть десятками, так как будет применяться полный комплекс военных средств.

Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года. С декабря он также занимает должность внештатного советника главы Офиса Президента Андрея Ермака по стратегическим коммуникациям.

С апреля 2014 года на Донбассе продолжается российская вооруженная агрессия против Украины. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в России сделали заявление о признании ОРДЛО.

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