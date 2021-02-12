В России сделали заявление о признании и присоединении "ЛНР-ДНР"

В России сделали заявление насчет оккупированных территорий Донбасса. Речь идет об угрозах Европейскому союзу в случае, если против РФ будут введены санкции за отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Марков, сообщил политолог Тарас Березовец.

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Марков опубликовал список мер, которые россияне собираются применить, если против них будут введены санкции Евросоюза за отравление Алексея Навального.

Он сказал, что если ЕС введет жесткие санкции, то Россия может разорвать отношения с Европой. Среди возможных мер, которые может принять Россия есть возможность признания "ЛНР-ДНР" и ускорение их интеграции в Россию.

Также сообщается, что Россия может ввести экономические санкции в отношении ЕС, перестать учитывать европейские интересы на Ближнем Востоке (Сирия и Ливия), ввести ограничения на работу русскоязычных СМИ, которые поддерживает Европа.

Марков также сообщил, что Россия может расширить военное присутствие в близких к Европе регионам, сократить консультации с Фракцией и Германией по важным политическим вопросам и жестко реагировать на политику Польши, Прибалтики и Румынии.

Летом 2020 года в России ядом "Новичок" был отравлен оппозиционер Алексей Навальный, после чего его вывезли на лечение в Германию, где он провел несколько месяцев.

В начале 2021 года Навальный вернулся в Россию и был арестован в аэропорту. Суд приговорил его к 2 годам и 8 месяцам тюремного заключения, заменив условный срок на реальный.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на Донбассе от пули снайпера погиб еще один украинский военный.

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