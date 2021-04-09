В ТКГ рассказали о желании России привлечь к переговорам Януковича

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Гриниченко Дима
Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал высказывание замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака о том, что беглого президента Януковича могли привлечь к переговорам по Донбассу. Об этом он сообщил в комментарии изданию "РБК-Украина".
Виктор Янукович
На пресс-конференции 8 апреля Козак заявил о том, что Кремль еще в августе 2019 года предлагал посадить за стол переговоров беглого президента Украины Виктора Януковича, скрывающегося в России якобы в ответ на предложение Украины привлечь депутатов местных советов, которых выбрали в 2010 году.
По словам Арестовича, Козак на пресс-конференции рассказывал анекдоты, а его заявление об участии Януковича в переговорах является выдумкой. Причиной провокаций со стороны Козака он назвал тот факт, что Украина не идет на уступки России в переговорах и не принимает позицию Кремля.
Он отметил, что Россия пытается показать, что не является стороной конфликта, вынуждая нашу страну сесть за стол переговоров с террористами "ЛДНР".
Справка: Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям. До прихода в политику Арестович был известен как блогер, военный обозреватель, актер, лектор и ветеран войны на Донбассе. Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год, он потерял власть после событий Революции Достоинства, когда сбежал в Россию в феврале 2014 года.
Ранее "Комментарии" сообщали о визите президента Зеленского на Донбасс.
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