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В ТКГ рассказали о желании России привлечь к переговорам Януковича

Алексей Арестович прокомментировал высказывание Козака о том, что Януковича могли привлечь к переговорам по Донбассу

сегодня, 11:05
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал высказывание замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака о том, что беглого президента Януковича могли привлечь к переговорам по Донбассу. Об этом он сообщил в комментарии изданию "РБК-Украина".

В ТКГ рассказали о желании России привлечь к переговорам Януковича

Виктор Янукович

На пресс-конференции 8 апреля Козак заявил о том, что Кремль еще в августе 2019 года предлагал посадить за стол переговоров беглого президента Украины Виктора Януковича,  скрывающегося в России якобы в ответ на предложение Украины привлечь депутатов местных советов, которых выбрали в 2010 году. 

По словам Арестовича, Козак на пресс-конференции рассказывал анекдоты, а его заявление об участии Януковича в переговорах является выдумкой. Причиной провокаций со стороны Козака он назвал тот факт, что Украина не идет на уступки России в переговорах и не принимает позицию Кремля. 

Он отметил, что Россия пытается показать, что не является стороной конфликта, вынуждая нашу страну сесть за стол переговоров с террористами "ЛДНР".

Справка: Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям. До прихода в политику Арестович был известен как блогер, военный обозреватель, актер, лектор и ветеран войны на Донбассе. Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год, он потерял власть после событий Революции Достоинства, когда сбежал в Россию в феврале 2014 года. 

Ранее "Комментарии" сообщали о визите президента Зеленского на Донбасс.

Читайте также, почему переговоры по Донбассу зашли в глухой угол. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/arestovich-privlechenii-nukovicha-tkg-eto-1617892778.html
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