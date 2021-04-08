Экстренное заседание ТКГ: что не дает вернуть переговоры в конструктивное русло

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Ольга Чародий
На внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (далее — ТКГ) не удалось достичь конкретных результатов по укреплению перемирия на Донбассе. Россия традиционно обвиняет Украину, Украина – Россию. Ситуация же на фронте продолжает обостряться.
Донбасс. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua
Что не дает вернуть переговоры в конструктивное русло? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.
Аналитик
Украинского независимого центра политических исследований, представитель
Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия
Тищенко подчеркивает, что РФ традиционно продолжает использовать инструмент
обострения на линии соприкосновения как элемент давления.
По ее мнению, в целом обострение на Востоке, а также увеличение военного присутствия РФ на украинских границах – это часть усилий страны-агрессора по давлению на процессы урегулирования и общую архитектуру безопасности в ЕС, а также на новые черты в отношениях РФ и США. Достаточно вспомнить заявления нового главы Белого дома Джо Байдена о "Путине-убийце", обещание дополнительных санкций и так далее.
Доктор
юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин
подчеркивает, что Украина предпринимает все возможные мероприятия по
деэскалации ситуации.
Напомним,
что именно тогда Лукашенко провозгласил себя президентом, хотя результаты выборов были поставлены под сомнения и жителями Беларуси, вышедшими на акции
протеста (режим их жестоко подавлял), и практически всеми демократическими
странами.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 апреля находился с рабочей поездкой на Донбассе.
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