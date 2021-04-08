Экстренное заседание ТКГ: что не дает вернуть переговоры в конструктивное русло

На внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (далее — ТКГ) не удалось достичь конкретных результатов по укреплению перемирия на Донбассе. Россия традиционно обвиняет Украину, Украина – Россию. Ситуация же на фронте продолжает обостряться.

Донбасс. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

Что не дает вернуть переговоры в конструктивное русло? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко подчеркивает, что РФ традиционно продолжает использовать инструмент обострения на линии соприкосновения как элемент давления.

"Решаются задачи дополнительной легитимации ОРДЛО как "стороны переговоров". Россия же позиционирует себя как посредника в конфликте. Так, по данным украинской стороны, речь идет о создании дополнительных контролирующих структур за режимом прекращения огня на линии столкновения, где представители ОРДЛО были бы стороной такого мониторинга, а РФ – посредником", — отмечает Юлия Тищенко.

По ее мнению, в целом обострение на Востоке, а также увеличение военного присутствия РФ на украинских границах – это часть усилий страны-агрессора по давлению на процессы урегулирования и общую архитектуру безопасности в ЕС, а также на новые черты в отношениях РФ и США. Достаточно вспомнить заявления нового главы Белого дома Джо Байдена о "Путине-убийце", обещание дополнительных санкций и так далее.

"Изменить ситуацию может демонстрация поддержки Украины со стороны партнеров, общий мониторинг ситуации на линии соприкосновения. Однако сегодня события не дают оснований для оптимизма. Кризис продолжается", — резюмирует аналитик.

Доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин подчеркивает, что Украина предпринимает все возможные мероприятия по деэскалации ситуации.

"К сожалению, если РФ взяла курс на срыв переговоров и создание якобы предпосылок для возобновления активных боевых действий, то никакие "переговоры контактной группы" ее не остановят, — уверен Борис Бабин.

Впрочем, можно отметить одну позитивную тенденцию, а именно озвученный украинской стороной отказ от Минска как от переговорной площадки. В условиях нынешнего политического режима в Беларуси, фактически не признанного значимой частью мирового сообщества и всё более подконтрольного РФ, — это правильное решение, о необходимости которого я говорил с августа 2020 года".

Напомним, что именно тогда Лукашенко провозгласил себя президентом, хотя результаты выборов были поставлены под сомнения и жителями Беларуси, вышедшими на акции протеста (режим их жестоко подавлял), и практически всеми демократическими странами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 апреля находился с рабочей поездкой на Донбассе.

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