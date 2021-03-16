В ТКГ рассказали о том, что делать с Донбассом: "Не будем бомбить, как Россия Чечню"

Спикер украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович сделал важное заявление насчет войны на Донбассе и рассказал, каким путем пойдет Украина в решении военного конфликта с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом", который вещает на оккупированные территории.

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По его словам, попытка России устроить полномасштабную войну на Донбассе не даст ничего россиянам, в том числе и военной победы или итоги, которые можно будет обменять на очередные минские соглашения.

Он отметил, что при этом, наша страна не будет возвращать оккупированные территории силовым способом. Арестович сказал, что Россия с 2014 года постоянно говорит о начале полномасштабной войны, которая "вот-вот начнется". По словам спикера украинской делегации, Россия использует заявления об эскалации в качестве способа информационного давления на нашу страну и жителей вдоль линии фронта.

Арестович подчеркнул, что россиянам не удастся надавить на Украину военным путем, однако, если страна-агрессор попытается навязать нашей стране военный конфликт, то наш ответ будет очень болезненным для РФ.

Он отметил, что Украина не собирается убивать собственных граждан на временно оккупированных территориях. не собирается бомбить Донбасс, как россияне бомбили Чечню в 1990-х годах.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что будет с Донбассом в будущем.

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