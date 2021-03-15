Член ТКГ объяснил, чего Россия добивается в ОРДЛО

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Вечканова Елена
Российские
оккупанты планируют стремительно уменьшить количество местного населения в
ОРДЛО. К чему приведут подобные действия, детально объяснил в интервью изданию "Цензор.НЕТ"
член Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса Сергей Гармаш.
РФ хочет сделать в ОРДЛО военную базу. Фото из открытых источников
Как утверждает
эксперт, российское правительство целенаправленно "уничтожает иждевенцев" в
лице "ДНР" и "ЛНР", на которых тратятся колоссальные суммы из бюджета. Очень
значительная часть этих денег — финансирование пенсий местным старикам. При
этом на элементарную процедуру в нынешнее коронавирусное время — ПЛР-тестирование
— людям все равно не хватает денег.
Член ТКГ считает,
что одна из первостепенных задач тамошнего самопровозглашенного правительства —
уменьшить количество населения различными способами. Для этого "закупоривают"
способы получить медпомощь, вынуждая покидать родную землю. Кто-то уезжает в
Россию, кто-то бежит за помощью в Украину.
По его мнению, из
Донбасса хотят сделать вторую Абхазию, ведь то, как "законсервирован" конфликт
в этом регионе — максимально выгодно для РФ. Мировое сообщество, как объясняет
Гармаш, уже не слишком пристально следит за абхазской ситуацией, но в любой
момент — если России понадобится — она может обостриться. К тому же, для
оккупантов такой вариант развития событий будет наиболее выгодным.
Пока же население Донбасса способно лишь наблюдать за медленным "разложением" родного региона. Как говорит Сергей Гармаш, коммунальная сфера здесь в ужасном состоянии: часто нет воды, света, нормальной канализации. Рассказывая про общение с отдельными представителями оккупированных территорий, в 2014 году голосовавших за Россию на референдуме, Гармаш говорит, что они разочарованы. Более того — население ищет более выгодный вариант объяснения собственных действий: мол, хотели лишь больше прав для местных властей, а не войны.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что некоторые представители российского правительства пригрозили Украине началом полноценной войны сегодня, 15 марта.
Также на портале можно узнать, как вице-премьер Украины ранее оценивал реальность возможного масштабного нападения оккупантов на нашу страну.
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