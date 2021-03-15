Член ТКГ объяснил, чего Россия добивается в ОРДЛО

Российские оккупанты планируют стремительно уменьшить количество местного населения в ОРДЛО. К чему приведут подобные действия, детально объяснил в интервью изданию "Цензор.НЕТ" член Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса Сергей Гармаш.



РФ хочет сделать в ОРДЛО военную базу. Фото из открытых источников

Как утверждает эксперт, российское правительство целенаправленно "уничтожает иждевенцев" в лице "ДНР" и "ЛНР", на которых тратятся колоссальные суммы из бюджета. Очень значительная часть этих денег — финансирование пенсий местным старикам. При этом на элементарную процедуру в нынешнее коронавирусное время — ПЛР-тестирование — людям все равно не хватает денег.

"В оенные, бюджетники могут свободно вакцинироваться, а вот пенсионеры — только после теста на антитела к коронавирусу. Он стоит 3200 рублей. А средняя пенсия в " ДНР " — 5000. Может пенсионер сдать такой тест? Понятно, что нет ", — комментирует действия оккупантов Гармаш.

Член ТКГ считает, что одна из первостепенных задач тамошнего самопровозглашенного правительства — уменьшить количество населения различными способами. Для этого "закупоривают" способы получить медпомощь, вынуждая покидать родную землю. Кто-то уезжает в Россию, кто-то бежит за помощью в Украину.

" Действительно, пытаются создать "Русское национальное государство", как записали у себя в доктрине "Русский мир". Цель — уменьшить население и убрать нелояльных. Тогда Донбасс превращается фактически в российскую военную базу ", — утверждает Сергей Гармаш.

По его мнению, из Донбасса хотят сделать вторую Абхазию, ведь то, как "законсервирован" конфликт в этом регионе — максимально выгодно для РФ. Мировое сообщество, как объясняет Гармаш, уже не слишком пристально следит за абхазской ситуацией, но в любой момент — если России понадобится — она может обостриться. К тому же, для оккупантов такой вариант развития событий будет наиболее выгодным.

Пока же население Донбасса способно лишь наблюдать за медленным "разложением" родного региона. Как говорит Сергей Гармаш, коммунальная сфера здесь в ужасном состоянии: часто нет воды, света, нормальной канализации. Рассказывая про общение с отдельными представителями оккупированных территорий, в 2014 году голосовавших за Россию на референдуме, Гармаш говорит, что они разочарованы. Более того — население ищет более выгодный вариант объяснения собственных действий: мол, хотели лишь больше прав для местных властей, а не войны.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что некоторые представители российского правительства пригрозили Украине началом полноценной войны сегодня, 15 марта.

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