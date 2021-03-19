В ТКГ рассказали о переброске войск на Донбасс

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал переброску вооруженных сил на линию фронта на Донбассе и рассказал, является ли это подготовкой к боевым действиям. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, Вооруженные силы Украины постоянно проводят ротацию военных бригад на линии фронта на Донбассе. Он отметил, что это не является подготовкой к полномасштабным боевым действиям.

Арестович сказал, что это работает следующим образом: несколько бригад Вооруженных сил Украины полностью перемещают в зону боевых действий, а другие несколько бригад полностью выходят. Этим он объяснил движение эшелонов военной техники.

Он отметил, что тяжелая боевая техника находится на второй и третьей линии на передовой, согласно международным мирным договоренностям. Спикер украинской делегации подчеркнул, что наша страна рассматривает силовой сценарий решения войны на Донбассе только в том случае, если Россия навяжет его нашей стране.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в мирных переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого вторжения на территорию Украины.

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