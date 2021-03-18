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Кравчук заявил, что Россия может напасть на Украину с юга

Первый президент не исключает атаки России с юга

сегодня, 13:05
Автор:

Гриниченко Дима

Глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия может напасть на Украину со стороны временно оккупированного Крыма из-за проблем с водой на полуострове. Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

Кравчук заявил, что Россия может напасть на Украину с юга

Фото: Google

По словам Кравчука, из-за того, что на территории оккупированного Крыма обостряется ситуация с питьевой водой, Россия может напасать на Украину со стороны полуострова. 

Он отметил, что оккупированный полуостров превращает в большую военную базу, куда Украине не будет просто так поставлять воду из-за того, что она будет доставаться не простым гражданам, а военным заводам и базам.

Первый президент прогнозирует, что ситуация с недостатком воды в Крыму будет обостряться с каждым днем и отмечает, что из-за этого Россия может предпринять попытку пробить коридор в Украину. 

Речь идет об атаке на Херсон и Мариуполь, чтобы пробить сухопутный коридор в оккупированный полуостров для того, чтобы обеспечивать Крым питьевой водой. 

Справка: Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года, за время пребывания на этой должности он успел предложить план совместных шагов по урегулированию конфликта, который назвали "планом Кравчука". Он предусматривал проведение выборов на Донбассе в марте 2021 года и полную демилитаризацию оккупированных территорий, однако был отвергнут боевиками. 

До Леонида Кравчука делегацию возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, устроит ли Россия полномасштабную войну на Донбассе.

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kravchuk-krym/31156078.html
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