В ТКГ рассказали о новых требованиях России по Донбассу

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о том, что Россия требует от нашей страны в переговорах по Донбассу. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, предложения заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, которые он называет новыми, заключаются в принуждении Украины к тому, чтобы сесть за стол переговоров с террористами "ЛНР-ДНР".

Арестович отметил, что предложение Козака основано на политике Кремля, которую он ведет с 2014 году, а поэтому, ничего удивительного здесь нет. Он подчеркнул, что целью всех манипуляций и обвинений Украины в срыве переговоров является только одно – чтобы наша страна начала прямые переговоры с оккупационными российскими администрациями.

Он заявил, что Украина никогда на это не пойдет. Спикер украинской делегации сказал, что выйти из ситуации можно тогда, когда все стороны, и Россия прежде всего, будут выполнять все международные договоренности.

Арестович подчеркнул, что жонглирование фактами и манипуляции не помогут России избежать ответственности за невыполнение договоренностей.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в войне отрицает, несмотря на многочисленные доказательства.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что кроется за истериками российских пропагандистов про войну с Украиной.

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