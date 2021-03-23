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Главная Новости Политика внешняя политика В ТКГ рассказали о новых требованиях России по Донбассу
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В ТКГ рассказали о новых требованиях России по Донбассу

В Кремле проводят такую же политику, как и в 2014 году

сегодня, 10:05
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о том, что Россия требует от нашей страны в переговорах по Донбассу. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

В ТКГ рассказали о новых требованиях России по Донбассу

Фото: Google

По его словам, предложения заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, которые он называет новыми, заключаются в принуждении Украины к тому, чтобы сесть за стол переговоров с террористами "ЛНР-ДНР".

Арестович отметил, что предложение Козака основано на политике Кремля, которую он ведет с 2014 году, а поэтому, ничего удивительного здесь нет. Он подчеркнул, что целью всех манипуляций и обвинений Украины в срыве переговоров является только одно – чтобы наша страна начала прямые переговоры с оккупационными российскими администрациями. 

Он заявил, что Украина никогда на это не пойдет. Спикер украинской делегации сказал, что выйти из ситуации можно тогда, когда все стороны, и Россия прежде всего, будут выполнять все международные договоренности.

Арестович подчеркнул, что жонглирование фактами и манипуляции не помогут России избежать ответственности за невыполнение договоренностей.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в войне отрицает, несмотря на многочисленные доказательства. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что кроется за истериками российских пропагандистов про войну с Украиной.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/8749-novye-predlozheniya-rossii-po-donbassu-arestovich-zhestko-otreagiroval
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