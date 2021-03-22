Открытая война России с Украиной: что кроется за истерикой российских пропагандистов

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Таисия Ерохина
На росТВ всё чаще говорят о возможной войне с
Украиной. Выпускают Жириновского, который
призывает напасть без объявлений войны, других штатных пропагандистов
Кремля. Такой ярой антиукраинской риторики не было давно. "Комментарии" спросили
экспертов, почему это происходит сейчас и к чему это всё может привести.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Эксперт Института постинформационного общества,
медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин
отмечает: "Вне всякого сомнения, в момент медийного резонанса вокруг любых слов
Жириновского, у него пониже спины виднеется, торчащая из него, пресловутая
"рука Кремля". В связи с чем, придавать излишнее значение его словам
было бы неправильно".
Однако, продолжает эксперт, постоянные
мониторинги медиа-площадок, которые контролируются российскими спецслужбами,
свидетельствуют, что они уже длительное время наращивают градус истерии вокруг
агрессии против Украины.
"Формулировки становятся все жестче и жестче
и, обычно, крутятся вокруг, якобы, возможного, по мнению российских спикеров,
наступления Вооруженных сил Украины на террористов, которые удерживают в заложниках
жителей Донецка и Луганска. Уже около полутора месяцев российские телеканалы,
блоги и телеграм-каналы обещают, что Зеленский "вот-вот перейдет в
наступление". Слова Жириновского — это не более, чем акция по
продавливанию красных линий до новых значений. Это происходит уже несколько
недель в российских медиа, однако никакой публичной реакции со стороны
официального Киева на это не последовало, — подчеркивает Дмитрий Золотухин. —
Не смотря на то, что на государственном телеканале "ДОМ" для
пресс-секретаря украинского президента — Юлии Мендель — выделили целую
передачу, она ни разу не обмолвилась о том, что Кремль, фактически, угрожает
Донецку и Луганску возобновлением горячей фазы войны".
По мнению эксперта, можно анализировать
комплекс причин, по которым в российских медиа происходит эскалация
воинственной риторики по отношению к Украине.
"В первую очередь, это, конечно, позиция,
которую занимает официальный Вашингтон. Обсуждение насилия в отношении
украинцев и жителей оккупированных территорий со стороны российской армии
началось в тот момент, когда Байден озвучил Путину свою позицию по Украине, во
время их телефонного звонка. Теперь путинские марионетки пытаются пугать
Байдена угрозами развязывания полномасштабной войны в середине Европы. Вне
всякого сомнения, основной аудиторией таких бредовых посланий является именно
Вашингтон", — уверен Дмитрий Золотухин.
Кроме этого, в Кремле продолжается довольно
очевидный конфликт между разными интересантами, который заключается в борьбе за
контроль над украинским кейсом. В 2019-м году, когда этот конфликт обострился,
он происходил между замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и
бывшим помощником Путина — Владиславом Сурковым, отмечает эксперт.
"С высокой степенью уверенности можно
предположить, что этот конфликт продолжается и сейчас. Его главная цель
саботировать и без того жалкие результаты работы Козака по ведению переговоров
в Нормандском формате, — считает Дмитрий Золотухин. — Вероятнее всего,
противники Козака (возможно, в том числе, Сурков) специально эскалируют тему
насилия в медиа, чтобы добиться отставки Козака или, чтобы его убрали с этой
темы другим образом".
По мнению эксперта, ещё одним фактором
является, по сути, захлебнувшийся в манипуляциях Кремля переговорный процесс в
Нормандском формате и в ТКГ.
"Уже является очевидным, что целей, которые
публично ставили перед собой Зеленский и Ермак, достичь не удастся. Их попытка
добиться мирного урегулирования путем "просто перестать стрелять и сойтись
посередине" потерпела фиаско. А это обозначает автоматическое переключение
российских пропагандистов в режим "ястребов". Так или иначе, этот
процесс, как и кукарекания Жириновского, является ожидаемым, хотя и весьма
прискорбным", — резюмирует Дмитрий Золотухин.
Политтехнолог, эксперт Центра противодействия
информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан обращает
внимание, что тема широкомасштабной российской агрессии — одна из самых
популярных тем в украинских и российских СМИ, начиная с 2014 года.
"Она поднимается с регулярностью 3-4 раза в
год. Как правило, перед началом каждого нового сезона, — говорит Александр
Курбан. — Очередной призыв Жириновского, в стиле "всех разбомбим и всё
захватим", ничего принципиально нового в эту риторику не внес. Угрозы,
наративы, месседжи в стиле предыдущих лет. На них можно было бы не обращать
внимания, если бы не одно обстоятельство – давно известно, что у Жириновского
на языке, то у Путина на уме".
По словам эксперта, вопрос о возможном начале
широкомасштабной российско-украинской войны в 2021-м начали артикулироваться
еще в конце прошлого года.
"Первыми его подняли американские
аналитические центры "Council on Foreign Relations" и "Center for Preventive
Action" в своем совместном ежегодном прогнозе. Они отметили, что в середине
2021 года возможно серьезное обострение, которое может привести к активной фазе
военного противостояния. В феврале уже этого года, Служба внешней разведки
Эстонии, отметила возможность использования Кремлем Беларуси как возможного
плацдарма для наступления на Украину и страны Балтии", — отмечает Александр
Курбан.
По его словам, анализ реальной ситуации
свидетельствует о том, что в самое ближайшее время можно ожидать ситуативного
обострения на отдельных участках фронта на Донбассе.
"Возможно, увеличится количество обстрелов.
Для прогнозирования более серьезных боевых действий, пока нет оснований, —
считает эксперт. — По данным украинской разведки, общая численность 1-го и 2-го
Армейских корпусов "ЛДНР", а по факту подразделений Южного военного округа ВС РФ, на сегодня
составляет 35,5 тысячи военнослужащих (480 танков, 848 БТР, 750 артсистем, 208
РСЗО). С такими силами идти в наступление против 40,1 тыс. бойцов группировки ВСУ в зоне ООС, бессмысленно.
Следовательно, большая война может быть только после серьезного пополнения российских
сил в Донбассе. А этого пока не предвидится. Наступать на Украину широким
фронтом с севера и востока, со стороны Беларуси, Сумской и Харьковской области,
также не представляется возможным в настоящий момент, по политическим мотивам".
Александр Курбан подчеркивает, что для большой
войны с Украиной, которая имеет армию около 200 тыс. военнослужащих, Россия
должна подготовить ударную группировку не менее 600 тысяч, а лучше около 1 млн.
человек.
"Таких возможностей у Кремля сейчас нет. Своей
армии РФ едва хватает чтоб закрыть собственную границу, которая по периметру
имеет протяженность в 60,9 тыс км. Максимум, что может сегодня позволить себе
Путин в войне с Украиной, это громкую провокацию на границе с артиллерийскими
ударами по украинской территории, как это было летом 2014 года. Возможно
точечные удары авиации. И это пока всё", — уверяет эксперт.
Тем не менее, угроза большой войны, по его
словам, всё еще реальна.
"Загнанный в угол западными санкциями и
внутриполитическими проблемами, Путин способен пойти на заведомо проигрышную
войну с Украиной, чтобы отвлечь внимание собственного народа и сплотить его в
борьбе с "внешними врагами". Опасность такого сценария сегодня как никогда
высока, — считает Александр Курбан. — Финансовые ресурсы Кремля исчерпались. Фонд
национального благосостояния, последний ресурс Путина, выбрал основные
источники своего ежегодного пополнения уже в первом квартале этого года.
Платить пенсии нечем, на очереди проблемы с выплатой заплат бюджетникам и
силовикам. Нужны ресурсы. Внутри страны их нет. Рассчитывать на западные
кредиты не приходится, а помощь Китая может обойтись слишком дорого. Поэтому
остается война. Война внутри РФ или на границах. Украина в этом плане —
наиболее удобный вариант. Дополнительным фактором, который может подтолкнуть РФ
к войне, может стать окончание строительства газопровода "Северный поток 2". В
таком случае, Кремль может не опасаться за целостность газотранспортной
системы, которая находиться в зоне потенциальных боестолкновений с украинской
армией".
Эксперт прогнозирует обострение ситуации в
зоне ООС уже весной, с вероятностью 60-70%. А про большую войну, по мнению,
можем говорить разве что летом — в начале осени с вероятностью 50%.
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