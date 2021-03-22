Открытая война России с Украиной: что кроется за истерикой российских пропагандистов

На росТВ всё чаще говорят о возможной войне с Украиной. Выпускают Жириновского, который призывает напасть без объявлений войны, других штатных пропагандистов Кремля. Такой ярой антиукраинской риторики не было давно. "Комментарии" спросили экспертов, почему это происходит сейчас и к чему это всё может привести.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Формулировки становятся все жестче и жестче"

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин отмечает: "Вне всякого сомнения, в момент медийного резонанса вокруг любых слов Жириновского, у него пониже спины виднеется, торчащая из него, пресловутая "рука Кремля". В связи с чем, придавать излишнее значение его словам было бы неправильно".

Однако, продолжает эксперт, постоянные мониторинги медиа-площадок, которые контролируются российскими спецслужбами, свидетельствуют, что они уже длительное время наращивают градус истерии вокруг агрессии против Украины.

"Формулировки становятся все жестче и жестче и, обычно, крутятся вокруг, якобы, возможного, по мнению российских спикеров, наступления Вооруженных сил Украины на террористов, которые удерживают в заложниках жителей Донецка и Луганска. Уже около полутора месяцев российские телеканалы, блоги и телеграм-каналы обещают, что Зеленский "вот-вот перейдет в наступление". Слова Жириновского — это не более, чем акция по продавливанию красных линий до новых значений. Это происходит уже несколько недель в российских медиа, однако никакой публичной реакции со стороны официального Киева на это не последовало, — подчеркивает Дмитрий Золотухин. — Не смотря на то, что на государственном телеканале "ДОМ" для пресс-секретаря украинского президента — Юлии Мендель — выделили целую передачу, она ни разу не обмолвилась о том, что Кремль, фактически, угрожает Донецку и Луганску возобновлением горячей фазы войны".

По мнению эксперта, можно анализировать комплекс причин, по которым в российских медиа происходит эскалация воинственной риторики по отношению к Украине.

"В первую очередь, это, конечно, позиция, которую занимает официальный Вашингтон. Обсуждение насилия в отношении украинцев и жителей оккупированных территорий со стороны российской армии началось в тот момент, когда Байден озвучил Путину свою позицию по Украине, во время их телефонного звонка. Теперь путинские марионетки пытаются пугать Байдена угрозами развязывания полномасштабной войны в середине Европы. Вне всякого сомнения, основной аудиторией таких бредовых посланий является именно Вашингтон", — уверен Дмитрий Золотухин.

Кроме этого, в Кремле продолжается довольно очевидный конфликт между разными интересантами, который заключается в борьбе за контроль над украинским кейсом. В 2019-м году, когда этот конфликт обострился, он происходил между замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и бывшим помощником Путина — Владиславом Сурковым, отмечает эксперт.

"С высокой степенью уверенности можно предположить, что этот конфликт продолжается и сейчас. Его главная цель саботировать и без того жалкие результаты работы Козака по ведению переговоров в Нормандском формате, — считает Дмитрий Золотухин. — Вероятнее всего, противники Козака (возможно, в том числе, Сурков) специально эскалируют тему насилия в медиа, чтобы добиться отставки Козака или, чтобы его убрали с этой темы другим образом".

По мнению эксперта, ещё одним фактором является, по сути, захлебнувшийся в манипуляциях Кремля переговорный процесс в Нормандском формате и в ТКГ.

"Уже является очевидным, что целей, которые публично ставили перед собой Зеленский и Ермак, достичь не удастся. Их попытка добиться мирного урегулирования путем "просто перестать стрелять и сойтись посередине" потерпела фиаско. А это обозначает автоматическое переключение российских пропагандистов в режим "ястребов". Так или иначе, этот процесс, как и кукарекания Жириновского, является ожидаемым, хотя и весьма прискорбным", — резюмирует Дмитрий Золотухин.

"Что у Жириновского на языке, то у Путина на уме"

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан обращает внимание, что тема широкомасштабной российской агрессии — одна из самых популярных тем в украинских и российских СМИ, начиная с 2014 года.

"Она поднимается с регулярностью 3-4 раза в год. Как правило, перед началом каждого нового сезона, — говорит Александр Курбан. — Очередной призыв Жириновского, в стиле "всех разбомбим и всё захватим", ничего принципиально нового в эту риторику не внес. Угрозы, наративы, месседжи в стиле предыдущих лет. На них можно было бы не обращать внимания, если бы не одно обстоятельство – давно известно, что у Жириновского на языке, то у Путина на уме".

По словам эксперта, вопрос о возможном начале широкомасштабной российско-украинской войны в 2021-м начали артикулироваться еще в конце прошлого года.

"Первыми его подняли американские аналитические центры "Council on Foreign Relations" и "Center for Preventive Action" в своем совместном ежегодном прогнозе. Они отметили, что в середине 2021 года возможно серьезное обострение, которое может привести к активной фазе военного противостояния. В феврале уже этого года, Служба внешней разведки Эстонии, отметила возможность использования Кремлем Беларуси как возможного плацдарма для наступления на Украину и страны Балтии", — отмечает Александр Курбан.

По его словам, анализ реальной ситуации свидетельствует о том, что в самое ближайшее время можно ожидать ситуативного обострения на отдельных участках фронта на Донбассе.

"Возможно, увеличится количество обстрелов. Для прогнозирования более серьезных боевых действий, пока нет оснований, — считает эксперт. — По данным украинской разведки, общая численность 1-го и 2-го Армейских корпусов "ЛДНР", а по факту подразделений Южного военного округа ВС РФ, на сегодня составляет 35,5 тысячи военнослужащих (480 танков, 848 БТР, 750 артсистем, 208 РСЗО). С такими силами идти в наступление против 40,1 тыс. бойцов группировки ВСУ в зоне ООС, бессмысленно. Следовательно, большая война может быть только после серьезного пополнения российских сил в Донбассе. А этого пока не предвидится. Наступать на Украину широким фронтом с севера и востока, со стороны Беларуси, Сумской и Харьковской области, также не представляется возможным в настоящий момент, по политическим мотивам".

Александр Курбан подчеркивает, что для большой войны с Украиной, которая имеет армию около 200 тыс. военнослужащих, Россия должна подготовить ударную группировку не менее 600 тысяч, а лучше около 1 млн. человек.

"Таких возможностей у Кремля сейчас нет. Своей армии РФ едва хватает чтоб закрыть собственную границу, которая по периметру имеет протяженность в 60,9 тыс км. Максимум, что может сегодня позволить себе Путин в войне с Украиной, это громкую провокацию на границе с артиллерийскими ударами по украинской территории, как это было летом 2014 года. Возможно точечные удары авиации. И это пока всё", — уверяет эксперт.

Тем не менее, угроза большой войны, по его словам, всё еще реальна.

"Загнанный в угол западными санкциями и внутриполитическими проблемами, Путин способен пойти на заведомо проигрышную войну с Украиной, чтобы отвлечь внимание собственного народа и сплотить его в борьбе с "внешними врагами". Опасность такого сценария сегодня как никогда высока, — считает Александр Курбан. — Финансовые ресурсы Кремля исчерпались. Фонд национального благосостояния, последний ресурс Путина, выбрал основные источники своего ежегодного пополнения уже в первом квартале этого года. Платить пенсии нечем, на очереди проблемы с выплатой заплат бюджетникам и силовикам. Нужны ресурсы. Внутри страны их нет. Рассчитывать на западные кредиты не приходится, а помощь Китая может обойтись слишком дорого. Поэтому остается война. Война внутри РФ или на границах. Украина в этом плане — наиболее удобный вариант. Дополнительным фактором, который может подтолкнуть РФ к войне, может стать окончание строительства газопровода "Северный поток 2". В таком случае, Кремль может не опасаться за целостность газотранспортной системы, которая находиться в зоне потенциальных боестолкновений с украинской армией".

Эксперт прогнозирует обострение ситуации в зоне ООС уже весной, с вероятностью 60-70%. А про большую войну, по мнению, можем говорить разве что летом — в начале осени с вероятностью 50%.

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