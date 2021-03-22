Евросоюз поставил России ультиматум: при чем здесь Украина

Россию обязуют начать действовать в соответствии с Минскими соглашениями по вопросам Донбасса. Это одно из условий улучшения деловых отношений между РФ и Европейским союзом. Такую информацию сообщают в Европейском совете после телефонной беседы между президентом организации Шарлем Мишелем и главой России Владимиром Путиным.



Евросоюз требует от РФ выполнения Минских соглашений. Фото: РИА Новости

По мнению представителей Евросовета, сейчас любое сотрудничество европейских стран с Россией находится на весьма низком уровне. Дабы ситуация могла измениться, перед Россией поставили ряд условий для выполнения. Среди них — и уже упоминаемое выполнение "Минска" насчет войны на Донбассе. Кроме этого, от российского правительства требуют прекратить кибератаки на любые представительства стран ЕС, а также соблюдать и чтить права человека.

Еще во время разговора Мишель напомнил российскому президенту об судебном процессе над оппозиционером Алексеем Навальным и снова призвал его освободить. По сообщению пресс-службы Евросовета, западные партнеры настаивают на проведении честного расследования насчет Навального. Также сообщается, что в беседе поднимались темы коронавирусной пандемии, массовой вакцинации и другие важные вопросы.

Стоит отметить, что Шарль Мишель формирует общее отношение Евросоюза к России на ранее определенных пяти руководствующих принципах. О них стало известно еще в 2016 году. Среди них — требование вернуть Украине Крым и выполнять Минские соглашения, поддержка гражданского общества РФ, улучшение внутренней стойкости ЕС насчет энергетических угроз и кибератак и т.п.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что президент Штатов Джозеф Байден, по мнению эксперта, поставил перед собой цель уничтожить режим Путина.

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