В ТКГ рассказали о намерениях Кремля по Донбассу

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о намерениях Кремля, который обостряет ситуацию на Донбассе. Об этом он написал на своем канале в Telegram.

Боевики на Донбассе

По его словам, намерения России абсолютно ясны из-за того, что президент США Джо Байден фактически вышвырнул президента России Владимира Путина с международной шахматной доски, а поэтому Кремлю необходимо создать видимость угрозы региональной войны в Европе и вынудить Запад сесть за стол переговоров.

Он отметил, что показателем такого плана Москвы является заигрывание с Китаем и Ираном, а также фактическое создание коалиции авторитарных государств, которые играют в новую Холодную войну, шантажируя демократические страны Запада. Арестович сказал, что наша страна вместе с Прибалтикой и Беларусью находится на разломе этой истории.

Также спикер украинской делегации отметил, что наша страна выбрала свой путь и за это приходится платить цену, ведь Россия сделает все, чтобы Украина не оказалась в НАТО. Он сказал, что благодаря стойкости Вооруженных Сил Украины, силовых структур и поддержке Запада, Кремль не решается на переход к масштабным боевым действиям.

Справка: Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям. До прихода в политику Арестович был известен как блогер, военный обозреватель, лектор, актер и ветеран войны на Донбассе.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему Минск не может быть площадкой для переговоров.

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