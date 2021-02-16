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В ТКГ рассказали о компромиссах с Россией по вопросу Донбасса

Существует единственный сценарий

сегодня, 13:30
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович назвал единственный сценарий, по которому Украина может пойти на компромисс с Россией по вопросу решения конфликта на Донбассе. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

В ТКГ рассказали о компромиссах с Россией по вопросу Донбасса

Фото: Google

По словам Арестовича, Украина выступила с предложением в адрес России, предоставив несколько вариантов для компромисса в вопросе войны на Донбассе. Он сделал акцент на варианте, которым предусматривается альтернатива особому статусу Донбасса.

Он заявил, что любой сценарий будет возможен к реализации при главном условии – полной деоккупации Донбасса и выведения всех иностранных войск. 

Спикер украинской делегации сказал, что наша сторона предлагает России замену особого статуса законом о децентрализации и особой экономической зоной. Речь идет об экономических преференциях, которые получат все оккупированные территории после их освобождения наряду с другими областями Украины.

Арестович отметил, что после начала российской агрессии на Донбассе из региона ушли деньги и исчезло местное самоуправление. По его словам, особые экономические условия могут запустить возрождение территорий ОРДЛО.

Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям. 

До прихода во власть Арестович был известен как блогер и военный обозреватель.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский дал 10 дней на разбирательство с гибелью военных на Донбассе.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1189&v=L8XXRiqFumw&feature=emb_logo
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