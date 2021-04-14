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Главная Новости Политика внешняя политика В ТКГ рассказали, начнет ли Россия масштабную войну
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В ТКГ рассказали, начнет ли Россия масштабную войну

Спикер украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович оценил вероятность большой войны с Россией

сегодня, 11:05
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович оценил возможность масштабной военной агрессии со стороны России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. 

В ТКГ рассказали, начнет ли Россия масштабную войну

Агрессия РФ

По его словам, теоретически атака России вполне возможна, однако в этом нет никакого смысла. Он отметил, что вся политика Кремля с 2014 года состояла в желании легализовать оккупационные администрации в Донецке и Луганске, а новый фронт против Украины вызовет введение новых санкций, экономический и политический кризис в России. 

Арестович сказал, что это уменьшит вес и влияние Кремля на мировой арене, когда там наоборот хотят его увеличить. Он также отметил, что руководство России является очень рациональным и прагматичным в своих планах и действиях. Спикер украинской делегации также сказал, что Кремль провоцирует Китай, однако США не уступят, ведь понимают, что в таком случае их больше не будут считать гарантом безопасности в мире, что дает возможность международной торговли. 

Резюмируя, Арестович написал, что новый фронт Россия, скорее всего, не откроет, а ее задачей является угроза Украине по разным направлениям, чтобы мы не могли усиливать нашу военную группировку на Донбассе. 

Справка: Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям. До прихода в политику Арестович был известен как блогер, актер, военный обозреватель, лектор и ветеран войны на Донбассе. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что будет на заседании ТКГ 14 апреля.

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Источник: https://t.me/moon_rainbow_AA/1132
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