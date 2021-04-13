«Может начаться Третья мировая»: Кравчук оценил масштабы возможного вторжения РФ в Украину

Эксперты по-разному оценивают вероятность полномасштабной войны России против Украины. Однако полностью подобного сценария не исключают.

Кравчук заговорил о Третьей мировой войне. Фото: Апостроф

По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ Леонида Кравчука, внезапная полноценная атака РФ на украинское государство может стать причиной Третьей мировой войны, сообщает "Фокус".



Политик подчеркивает, что за 7 лет военного противостояния на Донбассе украинцы хорошо отточили искусство защиты. Поэтому, по мнению Кравчука, Кремлю не следует надеяться на "легкую прогулку" или беспроблемный захват территорий, как это произошло с Крымом.

Леонид Кравчук уверен, что масштабное нападение российской армии на Украину вполне может стать подспорьем для Третьей мировой войны. Как минимум потому, что на защиту украинского государства встанут не только наши граждане, а и представители других стран.

При этом Кравчук надеется, что подобного развития событий не произойдет. Однако он акцентирует внимание на "агрессивности" многих российских чиновников.

По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ, все чаще политики из РФ высказывают завуалированные угрозы в адрес Украины. Поэтому, считает экс-президент, следует надеяться на лучшее, но готовиться к вероятности худшего.

Также Кравчук упомянул о скоплении российских войск у границ Украины. Политик говорит, что этот вопрос обязательно обсудят во время следующего онлайн-заседания ТКГ. Прогнозировать же реакцию Российской Федерации Леонид Кравчук пока не берется.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что наконец стали известны сроки пребывания военных и различной техники вблизи западных областей Украины. Больше подробностей ищите в нашем материале.

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