В ТКГ рассказали, когда Украина сможет вернуть Донбасс

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Гриниченко Дима
В минской трехсторонней контактной группе сделали важное заявление о возвращении временно оккупированных территорий Донбасса. Член украинской делегации Сергей Гармаш рассказал о том, когда Украина сможет вернуть ОРДЛОУ. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".
Фото: Google
По его словам, наша страна имеет возможно возвращения временно оккупированных территорий Донбасса в течении ближайших десяти лет.
Он отметил, что главной задачей Украины является создание условий для того, чтобы постепенно ослаблять противника по всем фронтам и использовать геополитические возможности, который возникают на сегодняшний день.
Гармаш сказал, что главное целью России является создание и затягивание замороженного конфликта, который невыгоден для нашей страны.
Член украинской делегации подчеркнул, что украинская власть верит в возможность того, что в России будут меняться геополитические и экономические условия, а также понемногу двигается в этом направлении. Он отметил, что в ближайшие десять лет у Украины есть реальная возможность вернуть Донбасс под свой контроль.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.
Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда был проведен незаконный "референдум", после которого президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к РФ.
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