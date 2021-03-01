logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.03.2021

BTC/USD

46145.76

ETH/USD

1432.41

LTC/USD

164.51

НБУ 01.03.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика В ТКГ рассказали, когда Украина сможет вернуть Донбасс
commentss НОВОСТИ Все новости

В ТКГ рассказали, когда Украина сможет вернуть Донбасс

России выгодна тактика замороженного конфликта

сегодня, 10:00
Автор:

Гриниченко Дима

В минской трехсторонней контактной группе сделали важное заявление о возвращении временно оккупированных территорий Донбасса. Член украинской делегации Сергей Гармаш рассказал о том, когда Украина сможет вернуть ОРДЛОУ. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

В ТКГ рассказали, когда Украина сможет вернуть Донбасс

Фото: Google

По его словам, наша страна имеет возможно возвращения временно оккупированных территорий Донбасса в течении ближайших десяти лет.

Он отметил, что главной задачей Украины является создание условий для того, чтобы постепенно ослаблять противника по всем фронтам и использовать геополитические возможности, который возникают на сегодняшний день.

Гармаш сказал, что главное целью России является создание и затягивание замороженного конфликта, который невыгоден для нашей страны. 

Член украинской делегации подчеркнул, что украинская власть верит в возможность того, что в России будут меняться геополитические и экономические условия, а также понемногу двигается в этом направлении. Он отметил, что в ближайшие десять лет у Украины есть реальная возможность вернуть Донбасс под свой контроль.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда был проведен незаконный "референдум", после которого президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к РФ. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ждет военных-предателей.

Читайте также о задачах нового посла Украины в США.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ