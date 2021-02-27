"Измена не имеет срока": секретарь СНБО рассказал, что ждет военных-предателей

Язык
Coinspot 27.02.2021
BTC/USD
47465.22
ETH/USD
1477.52
LTC/USD
175.00
НБУ 27.02.2021
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Оленка Клочко
Вчера в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о деталях закрытого заседания и планах на будущее.
Алексей Данилов рассказал о планах СНБО. Фото: YouTube
По словам чиновника, СНБО обратилась по этому вопросу в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины, и через две недели те должны отчитаться на заседании СНБО относительно того, почему до сих пор нет приговоров и сколько они работали, и что необходимо сделать, чтобы это изменилось.
Также на заседании СНБО подняли вопрос двойного гражданства. По мнению Данилова, проблема имеет истоки еще с президента Януковича, когда в Украине главой СБУ, министром МВД, министром обороны и другими высокопоставленными чиновниками были граждане Российской Федерации.
По словам секретаря СНБО, члены Совета обратились в Кабмин с требованием подготовить законопроект, который обяжет народных депутатов, которые имеют паспорт другого государства, отказаться или от него, или от мандата. В противном случае такие лица будут лишены гражданства Украины.
Также на заседании было принято решение о лишении контр-адмиралов и адмиралов, которые предали государство, государственных наград и воинских званий. Данилов пообещал, что такие же санкции предусмотрены и для других бывших военных Украины, которые в 2014 году предали Украину.
Он отметил, что население Украины должно привыкнуть к тому, что у СНБО есть четко определенный план. Все должны знать, что пятница — это дни заседания СНБО, в зависимости от необходимости они могут проходить или раз в месяц, или два раза.
Ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты назвали последнее заседание СНБО не слишком эффективным, ведь от него ожидали громких решений, а вместо этого получили "пшик" .
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Брат
сегодня, 13:43
даниленко-балабола,пора угостить напалмом.А как насчет наливайченко,у которого было пендосовское гражданство,а жена ющенко,тоже пендосовская агентка и т.д..