"Измена не имеет срока": секретарь СНБО рассказал, что ждет военных-предателей

Вчера в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о деталях закрытого заседания и планах на будущее.

Алексей Данилов рассказал о планах СНБО. Фото: YouTube

"Мы рассматривали вопросы, касающиеся состояния рассмотрения дел о государственной измене, дезертирстве, террористической деятельности, а также предательства присяги. Могу констатировать, что с 2014 года, когда произошла агрессия, когда часть наших военных изменила нашему государству, до сих пор нет никаких приговоров . 5-6 лет продолжаются процессы, но судьи не принимают решений ", — заявил Данилов.

По словам чиновника, СНБО обратилась по этому вопросу в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины, и через две недели те должны отчитаться на заседании СНБО относительно того, почему до сих пор нет приговоров и сколько они работали, и что необходимо сделать, чтобы это изменилось.

"Если бы каждый на своем месте выполнял свои функции — это была бы другая страна", — подчеркнул секретарь СНБО.

Также на заседании СНБО подняли вопрос двойного гражданства. По мнению Данилова, проблема имеет истоки еще с президента Януковича, когда в Украине главой СБУ, министром МВД, министром обороны и другими высокопоставленными чиновниками были граждане Российской Федерации.

По словам секретаря СНБО, члены Совета обратились в Кабмин с требованием подготовить законопроект, который обяжет народных депутатов, которые имеют паспорт другого государства, отказаться или от него, или от мандата. В противном случае такие лица будут лишены гражданства Украины.

Также на заседании было принято решение о лишении контр-адмиралов и адмиралов, которые предали государство, государственных наград и воинских званий. Данилов пообещал, что такие же санкции предусмотрены и для других бывших военных Украины, которые в 2014 году предали Украину.

"Измена не имеет срока", — подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что население Украины должно привыкнуть к тому, что у СНБО есть четко определенный план. Все должны знать, что пятница — это дни заседания СНБО, в зависимости от необходимости они могут проходить или раз в месяц, или два раза.

Ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты назвали последнее заседание СНБО не слишком эффективным, ведь от него ожидали громких решений, а вместо этого получили "пшик" .





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