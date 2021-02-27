Зеленский дал задания новому послу Украины в США: что должен сделать Маркарова

Президент Владимир Зеленский дал несколько важных поручений новоиспеченному представителю Украины в Соединенных Штатах — послу Оксане Маркаровой. Об этом дипломат лично рассказала в беседе с журналистами "Укринформа".

Владимир Зеленский и Оксана Маркарова. Фото: ОПУ

Как объяснила Маркарова, своеобразный "инструктаж" она получила не только от Зеленского, но и от главы МИД Дмитрия Кулебы. Понятно, что посла просили максимально способствовать углублению стратегии по отдельным направлениям сотрудничества США и Украины.

Среди приоритетов — экономика и безопасность, а также налаживание полезного для обеих сторон политического диалога. Особое внимание, конечно, Маркарова должна уделить теме войны в Донбассе и аннексии Крыма Россией. В украинском правительстве надеются, что администрация Белого дома во главе с Джо Байденом будет всячески способствовать нашему государству и укреплению ее позиций на мировой политической арене.

В то же время Оксана Маркарова отмечает, что Президент поставил перед ней и новые задачи, на которые во властных кабинетах прежде обращали меньше внимания.

"Быть экономическими амбассадорами Украины и максимально способствовать, с одной стороны, развитию бизнеса украинских компаний в США и поддерживать экспорт, а с другой — привлечению инвестиций американских компаний в Украине", — пояснила дипломат.

Дополнительно Маркарова объяснила, что не может повлиять на Америку по улучшению сотрудничества с представителями Международного валютного фонда. С МВФ ведут диалог совершенно другие люди, которые "высокопрофессиональные и эффективные".

"Я, конечно, как посол готова и буду участвовать во всех вопросах, где могу быть полезной и помогать украинской стороне в этой работе, [...] о днако работа с МВФ — далеко не основная и не первая задача посла в Вашингтоне", — подчеркнула госпожа посол.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как оценивают кандидатуру Оксаны Маркаровой украинские эксперты и удастся ли ей, по мнению специалистов, лучше представить украинские интересы в Штатах.

Также на портале можно узнать, что именно изменится для Украины при президенте Джо Байдене, по мнению посольства США .



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