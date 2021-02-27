Зеленский дал задания новому послу Украины в США: что должен сделать Маркарова

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Вечканова Елена
Президент Владимир Зеленский дал несколько важных поручений новоиспеченному представителю Украины в Соединенных Штатах — послу Оксане Маркаровой. Об этом дипломат лично рассказала в беседе с журналистами "Укринформа".
Владимир Зеленский и Оксана Маркарова. Фото: ОПУ
Как объяснила Маркарова, своеобразный "инструктаж" она получила не только от Зеленского, но и от главы МИД Дмитрия Кулебы. Понятно, что посла просили максимально способствовать углублению стратегии по отдельным направлениям сотрудничества США и Украины.
Среди приоритетов — экономика и безопасность, а также налаживание полезного для обеих сторон политического диалога. Особое внимание, конечно, Маркарова должна уделить теме войны в Донбассе и аннексии Крыма Россией. В украинском правительстве надеются, что администрация Белого дома во главе с Джо Байденом будет всячески способствовать нашему государству и укреплению ее позиций на мировой политической арене.
В то же время Оксана Маркарова отмечает, что Президент поставил перед ней и новые задачи, на которые во властных кабинетах прежде обращали меньше внимания.
Дополнительно Маркарова объяснила, что не может повлиять на Америку по улучшению сотрудничества с представителями Международного валютного фонда. С МВФ ведут диалог совершенно другие люди, которые "высокопрофессиональные и эффективные".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как оценивают кандидатуру Оксаны Маркаровой украинские эксперты и удастся ли ей, по мнению специалистов, лучше представить украинские интересы в Штатах.
Также на портале можно узнать, что именно изменится для Украины при президенте Джо Байдене, по мнению посольства США .
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