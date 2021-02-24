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В ТКГ рассказали, для чего Россия раздает паспорта на оккупированном Донбассе

В Кремле готовят базу для фальсификаций выборов в Госдуму

сегодня, 14:30
Автор:

Гриниченко Дима

Представитель украинской делегации в минской трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал о том, для чего Россия массово раздает свои паспорта на оккупированных территориях Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В ТКГ рассказали, для чего Россия раздает паспорта на оккупированном Донбассе

Фото: Google

По его словам, якобы уже 639 тысяч жителей ОРДЛОУ получили паспорта РФ, по крайней мере так сообщают российским СМИ. Гармаш отметил, что недавно депутат Госдумы России Козенко заявлял, что российское гражданство получили более 400 тысяч людей, живущих в "ЛДНР".

Он отметил, что согласно данным российских источников, за 8 месяцев 2020 года Россия выдала 254 тысячи паспортов на оккупированных территориях и очевидно, что за три недели выдать почти 240 тысяч россияне не могли.

Гармаш сказал, что все становится на свои места, если проанализировать российскую пропаганду, которая начала продвигать тезис о проведении выборов в Государственную думу России, которые пройдут осенью 2021 года на оккупированных территориях Донбасса.

Он сказал, что оккупированные территории Донецка и Луганска фактически становятся серой зоной для выборов на территории России и местом для фальсификации избирательного процесса.

Гармаш подчеркнул, что никто не сможет контролировать количество выданных паспортов РФ, а также явку на этих выборах. Представитель украинской делегации сказал, что явку попытаются обеспечить очередным "референдумом", который и будут проводить для этих целей.

Он отметил, что это будут делать для того, чтобы "нарисовать" огромную поддержку "Единой России" и другим партиям Кремля, которые нужны Владимиру Путину в Госдуме.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в США готовят новые санкции против России.

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Источник: https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/3158499894250138
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