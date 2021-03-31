В ТКГ рассказали, что будет, если Украина пойдет на условия России по Донбассу

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что будет в том случае, если наша страна полностью пойдет на уступки Кремля по Донбассу. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Война на Донбассе

По его словам, полное согласие украинской стороны на условия России по вопросу Донбасса абсолютно невозможно. Он отметил, что можно представить себе ситуацию, когда Украина согласится на условия Кремля. Арестович заявил, что при таком развитии событий, это будет только началом дальнейшего наступления России на Украину.

Спикер украинской делегации подчеркнул, что в Украине все об этом знают, а поэтому никогда не пойдут на подобные действия. Он заявил, что войну на Востоке Украины можно закончить исключительно при помощи политики и дипломатии, по крайней мере в плане военной составляющей. Арестович, сказал, что война – это не только боевые действия.

Справка: Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям.

До прихода в политику Арестович был известен как актер, лектор, блогер, военный обозреватель, бывший офицер военной разведки Украины и ветеран войны на Донбассе.

С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Макрон и Меркель потребовали от Путина решения ситуации на Донбассе.

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