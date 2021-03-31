logo
Русский Українська

BTC/USD

59611.75

ETH/USD

1852.47

LTC/USD

197.20

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Макрон и Меркель потребовали от Путина решения ситуации на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

Макрон и Меркель потребовали от Путина решения ситуации на Донбассе

Путин должен выполнять свои обязательства по Донбассу

сегодня, 10:00
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным, где обсудили ряд актуальных вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Макрон и Меркель потребовали от Путина решения ситуации на Донбассе

Нормандская четверка

В частности, лидеры стран затронули вопрос урегулирования войны на Донбассе. Сообщается, что Меркель и Макрон выступили с призывом в адрес Путина, чтобы он способствовал стабилизации обстановки на Донбассе и мирному урегулированию военного конфликта между Украиной и Россией. 

Лидеры Германии и Франции четко подчеркнули, что Россия и Путин должны принять на себя обязательство обеспечения режима полного прекращения огня на линии фронта на Донбассе и найти выход из кризиса при полном соблюдении минских соглашений. 

Также Макрон, Меркель и Путин обсудили вопрос заключения российского оппозиционера Алексея Навального. Европейские лидеры потребовали соблюдения прав политического узника. Также поднимался вопрос урегулирования ситуации с протестами в Беларуси и сотрудничества по вопросу ядерного оружия в Иране.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в войне отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский готов отдать приказ о наступлении на Донбассе.

Читайте также о постоянной гибели боевиков от передозировки. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/03/30/entretien-avec-la-chanceliere-allemande-angela-merkel-et-le-president-de-la-federation-de-russie-vladimir-poutine
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ