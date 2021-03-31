Макрон и Меркель потребовали от Путина решения ситуации на Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным, где обсудили ряд актуальных вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Нормандская четверка

В частности, лидеры стран затронули вопрос урегулирования войны на Донбассе. Сообщается, что Меркель и Макрон выступили с призывом в адрес Путина, чтобы он способствовал стабилизации обстановки на Донбассе и мирному урегулированию военного конфликта между Украиной и Россией.

Лидеры Германии и Франции четко подчеркнули, что Россия и Путин должны принять на себя обязательство обеспечения режима полного прекращения огня на линии фронта на Донбассе и найти выход из кризиса при полном соблюдении минских соглашений.

Также Макрон, Меркель и Путин обсудили вопрос заключения российского оппозиционера Алексея Навального. Европейские лидеры потребовали соблюдения прав политического узника. Также поднимался вопрос урегулирования ситуации с протестами в Беларуси и сотрудничества по вопросу ядерного оружия в Иране.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в войне отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский готов отдать приказ о наступлении на Донбассе.

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